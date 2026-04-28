STADTRADELN 2026: Würzburg radelt für die eigene Fitness und den Kampf gegen Lepra
WÜRZBURG – Vom 1. bis zum 21. Mai findet in Würzburg erneut die Aktion STADTRADELN statt. In diesem Jahr verbindet die Stadt das sportliche Engagement mit einem internationalen Hilfsprojekt: Durch eine Kooperation mit der DAHW Deutschen Lepra- und Tuberkulosehilfe fließen Radkilometer direkt in den Kampf gegen Lepra in Togo.
Unter dem Motto „Zero Leprosy“ sind alle Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, kräftig in die Pedale zu treten. Schirmherr Oberbürgermeister Martin Heilig betont die doppelte Wirkung der Aktion: Neben Klimaschutz und persönlicher Gesundheit steht die Solidarität im Fokus. „Jeder Kilometer zählt, um eine Krankheit in einem Land endgültig zu besiegen“, so Heilig.
Das Prinzip des „Draufsattelns“
Die Teilnahme am STADTRADELN ist kostenlos. Um das Projekt in Togo finanziell zu unterstützen, setzt die Aktion auf Kilometer-Paten. Radler suchen sich Unterstützer – etwa Eltern, Freunde oder Arbeitgeber –, die jeden gefahrenen Kilometer mit einer Spende „belohnen“.
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Mit 5 Euro wird ein Hygiene-Kit finanziert.
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Mit 50 Euro kann die komplette Behandlung eines betroffenen Kindes ermöglicht werden.
Die DAHW stellt für Schulen und Unternehmen eigene Online-Aktionsseiten bereit, um den Spendenstand tagesaktuell zu verfolgen. Auch die Sparkasse Mainfranken unterstützt die Initiative erneut als Sponsor.
Teilnahme und Preise
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die in Würzburg leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Bildungseinrichtung besuchen. Eine Anmeldung ist ab sofort möglich:
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Online: unter www.stadtradeln.de
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Telefonisch: Lokales Koordinationsbüro unter 0931-37 37 57
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E-Mail: sauber.mobil@stadt.wuerzburg.de
Neben dem guten Zweck locken attraktive Gewinne. Am 16. Juni werden unter allen Aktiven Preise verlost, darunter ein E-Bike. Zudem werden die radelaktivsten Schulen, Unternehmen und Teams gesondert ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr legten über 4.400 Teilnehmende fast eine Million Kilometer zurück – ein Rekord, der in diesem Jahr zugunsten der Gesundheit in Togo eingestellt werden soll.
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