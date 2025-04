Stadtradeln des Landkreises Schweinfurt startet in Gerolzhofen: Eröffnungsrunde mit Landrat Töpper und Bürgermeister Wozniak

GEROLZHOFEN – Die Stadt Gerolzhofen beteiligt sich bereits zum siebten Mal an der beliebten Aktion Stadtradeln. Der diesjährige Aktionszeitraum erstreckt sich vom 5. Mai 2025 bis zum 25. Mai 2025. Im Vergleich zu den Vorjahren findet die Aktion heuer etwas früher statt, da der Landkreis Schweinfurt seit 2024 ebenfalls am Stadtradeln teilnimmt und die Aktionswochen entsprechend aufeinander abgestimmt wurden.

Die feierliche Eröffnung der Stadtradeln-Aktion 2025 des Landkreises Schweinfurt wird in Gerolzhofen stattfinden. Diese Auftaktveranstaltung findet am Montag, den 5. Mai 2025, in der Zeit von 11 bis 12 Uhr statt. Start- und Endpunkt ist der zentrale Marktplatz in Gerolzhofen. Um 11 Uhr erfolgt die offizielle Begrüßung und Eröffnung der Aktion durch den Landrat des Landkreises Schweinfurt, Florian Töpper, und den Bürgermeister der Stadt Gerolzhofen, Thorsten Wozniak. Im Anschluss, um circa 11:15 Uhr, startet die gemeinsame Eröffnungsrunde. Die etwa zehn Kilometer lange Strecke führt von Gerolzhofen über das idyllische Brünnstadt weiter nach Frankenwinheim und schließlich wieder zurück zum Marktplatz in Gerolzhofen, wo die Fahrt voraussichtlich gegen 12 Uhr enden wird.

Bürgermeister Thorsten Wozniak betont die Bedeutung der Aktion für seine Stadt: „Das Stadtradeln hat in Gerolzhofen mittlerweile einen festen Platz in unserem jährlichen Veranstaltungskalender gefunden. Mit dieser Aktion möchten wir aktiv dafür werben, das Auto bewusst öfter stehen zu lassen. Gerolzhofen ist eine Stadt der kurzen Wege, und viele Erledigungen lassen sich bequem zu Fuß oder eben mit dem Fahrrad erledigen. Wer das Fahrrad anstelle des Autos nutzt, leistet einen wertvollen Beitrag zum wichtigen Klimaschutz. Dazu kommt natürlich auch der positive gesundheitliche Aspekt: Wer regelmäßig in die Pedale tritt, bleibt fit und vital.“