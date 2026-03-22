Stadtradeln & Draufsatteln: Würzburg radelt für Klimaschutz und gegen Lepra
WÜRZBURG – In einer erneuten Kooperation zwischen der Stadt Würzburg und der Deutschen Lepra- und Tuberkulosehilfe (DAHW) wird das bewährte Format Stadtradeln im Jahr 2026 um die Spendenaktion „Draufsatteln“ erweitert. Vom 1. bis zum 21. Mai 2026 können Teilnehmende nicht nur Kilometer für die Umwelt sammeln, sondern gleichzeitig medizinische Projekte in Togo unterstützen.
Unter dem Slogan „Fahr Rad. Schütze Klima. Beende Lepra.“ verbindet die Aktion sportlichen Ehrgeiz mit globaler Verantwortung. Oberbürgermeister Martin Heilig, der die Schirmherrschaft übernommen hat, hofft dabei auf eine neue Rekordbeteiligung. Im vergangenen Jahr legten über 4.400 Radelnde fast eine Million Kilometer zurück – eine Marke, die durch das zusätzliche soziale Engagement in diesem Jahr noch übertroffen werden soll.
Die Details zur Aktion im Überblick:
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Das Prinzip „Draufsatteln“: Erstmalig können sich Bürger, Teams oder Schulklassen so genannte Kilometer-Paten im privaten oder geschäftlichen Umfeld suchen. Diese „belohnen“ die erradelte Leistung mit einer Spende an die DAHW.
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Hilfsprojekt in Togo: Die Spenden fließen direkt in ein Gesundheitsprojekt in Togo, um Lepra endgültig zu eliminieren. Bereits 5 Euro finanzieren ein Hygiene-Kit, während 50 Euro eine komplette medizinische Behandlung für ein betroffenes Kind ermöglichen.
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Digitale Unterstützung: Teilnehmende Teams und Schulen erhalten unter www.dahw.de/stadtradeln eine eigene Teamseite, um Kilometerstände zu verfolgen und Spenden für Paten einfach abzuwickeln.
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Preisverleihung: Zum Abschluss der Aktion am 16. Juni 2026 winken den engagiertesten Radlerinnen und Radlern attraktive Belohnungen auf der Aktionswiese der Umweltstation.
Das Stadtradeln unterstreicht damit die Bedeutung des Radverkehrs für die Luftqualität und die eigene Fitness, während die Kooperation mit der DAHW ein starkes Zeichen für internationale Solidarität setzt. Interessierte können sich ab sofort organisieren, um im Mai gemeinsam „Rückenwind“ für den guten Zweck zu geben.
Weitere Informationen zur Anmeldung und zum Ablauf finden sich unter:
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