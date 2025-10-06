Auto IU

Stadtradeln Volkach: Einmal Falkland-Inseln und zurück

6. Oktober 2025Letztes Update 6. Oktober 2025
Volkachs Erster Bürgermeister Heiko Bäuerlein (2. Reihe, 3.v.l.) freute sich über die große Resonanz bei der fünften Teilnahme von Volkach bei der Aktion Stadtradeln und zeichnete die Teilnehmenden mit Urkunden aus. - Foto: Katja Eden
VOLKACHDie Stadt Volkach hat an der dreiwöchigen Klima-Bündnis Kampagne „STADTRADELN“ mit einer Rekordbeteiligung teilgenommen und dabei beeindruckende 26.790 Kilometer erradelt. Diese Leistung, die der Strecke von Volkach zu den Falkland-Inseln und zurück entspricht, führte zur Einsparung von über 4 Tonnen Kohlendioxid (CO2). Volkach nahm in diesem Jahr zum fünften Mal an der Aktion teil, erstmals zusammen mit dem Landkreis Kitzingen.

Volkachs Erster Bürgermeister Heiko Bäuerlein gratulierte den 15 Teams mit insgesamt 139 Radlern und zollte ihnen großen Respekt für ihr Engagement trotz widriger Wetterbedingungen. Er betonte, dass sich die Stadt auch im nächsten Jahr wieder an der Klima-Aktion beteiligen werde.

Bundesweit lag Volkach mit seiner Bilanz im Mittelfeld. An der diesjährigen Kampagne nahmen über 3.000 Kommunen teil, wobei insgesamt mehr als 237 Millionen Kilometer geradelt und 38.953 Tonnen CO2 eingespart wurden.

Bei einem Empfang im Rathaus zeichnete Bürgermeister Bäuerlein alle teilnehmenden Teams mit Urkunden aus. Die ersten drei Teams erhielten zusätzlich Mainschleifen-Gutscheine.

Die erfolgreichsten Teams in Volkach

Besonders hervorgehoben wurde das Team „Bilker Obervolkach“, das bereits zum vierten Mal in Folge den ersten Platz belegte.

Team Radler Gefahrene Kilometer
1. Bilker Obervolkach 9 5.272
2. LA-POSTPRESS 13 3.898
3. Freie Wähler & Friends 11 2.777
4. Diermier Radler 13 2.639
5. The Flame Force Volkach 10 2.447
6. Team EIKONA & Friends 14 1.809
7. BRK-Wasserwacht Volkach & Friends 12 1.294
8. Schwarzfahrer & friends CSU Volkach 8 1.277
9. Familie Mainschleife 12 1.209
10. Minis Volkach 13 1.203
11. Offenes Team Volkach 5 929
12. Ukraine and Friends 7 658
13. Die Langes 4 603
14. Rote Radler 6 473
15. Die Volkis 2 303

Ziel der STADTRADELN-Aktion ist es, mehr Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen, um so einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Es wird darauf hingewiesen, dass ein Fünftel der CO2-Emissionen im Verkehr entsteht, wobei der Innerortsverkehr sogar ein Viertel der Emissionen des gesamten Verkehrs verursacht. Könnten 30 Prozent der Kurzstrecken bis sechs Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt werden, ließen sich etwa 7,5 Millionen Tonnen CO2 vermeiden.

