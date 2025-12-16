Auto IU
Stadtverwaltung am 18.12. wegen Personalversammlung nur eingeschränkt geöffnet
SCHWEINFURT – Aufgrund einer Personalversammlung sind die Dienststellen der allgemeinen Verwaltung der Stadt Schweinfurt am Donnerstag, den 18. Dezember, bis 14:00 Uhr geschlossen.
Die Schließung betrifft unter anderem das Rathaus mit Kassengebäude, das Harmoniegebäude, das Jobcenter, das Zentrum am Schrotturm, das Zeughaus, den Friedrich-Rückert-Bau, das Tiefbauamt, das Forstamt, das Verwaltungsgebäude am Johann-Modler-Weg, die Stadtbücherei sowie die Büros der kulturellen Einrichtungen, die Führerscheinstelle und die KFZ-Zulassung.
Die Eintragung in Unterstützungslisten für die Kommunalwahlen ist davon nicht betroffen und durchgehend zu den gewohnten Öffnungszeiten des Bürgerservice von 08:00 bis 18:00 Uhr möglich.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!