Stadtverwaltung am 18.12. wegen Personalversammlung nur eingeschränkt geöffnet

Foto: 2fly4
SCHWEINFURT – Aufgrund einer Personalversammlung sind die Dienststellen der allgemeinen Verwaltung der Stadt Schweinfurt am Donnerstag, den 18. Dezember, bis 14:00 Uhr geschlossen.

Die Schließung betrifft unter anderem das Rathaus mit Kassengebäude, das Harmoniegebäude, das Jobcenter, das Zentrum am Schrotturm, das Zeughaus, den Friedrich-Rückert-Bau, das Tiefbauamt, das Forstamt, das Verwaltungsgebäude am Johann-Modler-Weg, die Stadtbücherei sowie die Büros der kulturellen Einrichtungen, die Führerscheinstelle und die KFZ-Zulassung.

Die Eintragung in Unterstützungslisten für die Kommunalwahlen ist davon nicht betroffen und durchgehend zu den gewohnten Öffnungszeiten des Bürgerservice von 08:00 bis 18:00 Uhr möglich.

Sandra Grätsch Oberbürgermeisterin für Schweinfurt
