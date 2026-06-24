Stadtverwaltung Bad Kissingen am 25. Juni geschlossen

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BAD KISSINGEN – Die Stadtverwaltung Bad Kissingen einschließlich aller Außenstellen bleibt am Donnerstag, 25. Juni, aufgrund einer internen Veranstaltung für den Publikumsverkehr geschlossen.

Zu den üblichen Zeiten geöffnet sind an diesem Tag der Wild-Park Klaushof, das Museum Obere Saline, die Zentrale Rechtsangelegenheiten, Vergabe sowie die Musikschule.

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Von der Schließung betroffen ist die Stadtverwaltung einschließlich ihrer Außenstellen. Die genannten Einrichtungen stehen den Besucherinnen und Besuchern hingegen regulär zur Verfügung.

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Die Stadt Bad Kissingen bittet alle Bürgerinnen und Bürger um Verständnis.