Stadtverwaltung Bad Kissingen am 25. September geschlossen

24. September 2025Letztes Update 24. September 2025
Rathaus Bad Kissingen - Foto: Friederike Grell
BAD KISSINGENDie Stadtverwaltung Bad Kissingen bleibt am Donnerstag, den 25. September, wegen eines Betriebsausflugs für den Publikumsverkehr geschlossen. Dies betrifft auch alle Außenstellen.

Ausgenommen von der Schließung sind das Museum Obere Saline, die Musikschule, die Volkshochschule (deren Büro bleibt jedoch geschlossen) sowie das Jugend- und Kulturzentrum.

Die planmäßige Abfuhr der Bio- und Restmülltonnen, die am Donnerstag stattgefunden hätte, verschiebt sich auf Freitag, den 26. September.

