Stadtverwaltung wegen Personalversammlung am 11. Juli nur eingeschränkt geöffnet

SCHWEINFURT – Die Dienststellen der allgemeinen Verwaltung der Stadt Schweinfurt – darunter das Rathaus mit Kassengebäude, das Harmoniegebäude, das Jobcenter, das Zentrum am Schrotturm, das Zeughaus, der Friedrich-Rückert-Bau, das Tiefbauamt, das Forstamt, das Verwaltungsgebäude am Johann-Modler-Weg, die Stadtbücherei, die Büros der kulturellen Einrichtungen sowie die Führerscheinstelle und die KFZ-Zulassung – bleiben am Freitag, 11. Juli wegen einer ganztägigen Personalversammlung geschlossen.

Die Stadtbücherei sowie der Bürgerservice stehen jedoch ab 13:00 Uhr wieder für Besucherinnen und Besucher zur Verfügung.