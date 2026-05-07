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Stadtverwaltung wegen Personalversammlung nur eingeschränkt geöffnet
SCHWEINFURT – Aufgrund einer Personalversammlung bleiben die Dienststellen der allgemeinen Verwaltung der Stadt Schweinfurt am Freitag, den 8. Mai 2026, ganztägig geschlossen.
Betroffen von dieser Regelung sind unter anderem das Rathaus inklusive Kassengebäude, das Jobcenter, das Zentrum am Schrotturm, die Führerscheinstelle sowie die KFZ-Zulassung. Auch das Tiefbauamt, das Forstamt und die Büros der kulturellen Einrichtungen sind an diesem Tag nicht erreichbar.
Für zwei Bereiche gibt es jedoch eine Ausnahme:
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Stadtbücherei: Ab 13:00 Uhr wieder geöffnet.
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Bürgerservice: Ab 13:00 Uhr wieder geöffnet.
Die Stadt bittet die Bürgerinnen und Bürger, diese Einschränkungen bei ihrer Planung zu berücksichtigen.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
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