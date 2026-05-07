Auto IU

Stadtverwaltung wegen Personalversammlung nur eingeschränkt geöffnet

7. Mai 2026Letztes Update 7. Mai 2026
Stadtverwaltung wegen Personalversammlung nur eingeschränkt geöffnet
Foto: 2fly4
Keiler Weißbier Hell

SCHWEINFURT – Aufgrund einer Personalversammlung bleiben die Dienststellen der allgemeinen Verwaltung der Stadt Schweinfurt am Freitag, den 8. Mai 2026, ganztägig geschlossen.

Betroffen von dieser Regelung sind unter anderem das Rathaus inklusive Kassengebäude, das Jobcenter, das Zentrum am Schrotturm, die Führerscheinstelle sowie die KFZ-Zulassung. Auch das Tiefbauamt, das Forstamt und die Büros der kulturellen Einrichtungen sind an diesem Tag nicht erreichbar.

Kulturamt Haßfurt Events - Dota
Kulturamt Haßfurt Events - Lazuli

Für zwei Bereiche gibt es jedoch eine Ausnahme:

Das könnte Dich auch interessieren:

Tefal stellt seinen ersten selbstschärfenden Messerblock EverSharp vor

Der neue selbstschärfende EverSharp Messerblock von Tefal sorgt dafür, dass stumpfe Klingen der Vergangenheit angehören, indem er die Messer bei jeder Nutzung automatisch schärft. Durch ein integriertes Schleifsystem aus Keramik wird die Klinge beim Zurückstecken im optimalen Winkel geschärft, sodas

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

  • Stadtbücherei: Ab 13:00 Uhr wieder geöffnet.

  • Bürgerservice: Ab 13:00 Uhr wieder geöffnet.

Die Stadt bittet die Bürgerinnen und Bürger, diese Einschränkungen bei ihrer Planung zu berücksichtigen.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

7. Mai 2026Letztes Update 7. Mai 2026

Mehr

„Hände formen Geschichten“: Kreativer Ausflug für Senioren in den Steigerwald

7. Mai 2026
Sachbeschädigungen und Unfallfluchten in Bad Kissingen: Polizei bittet um Mithilfe

Sachbeschädigungen und Unfallfluchten in Bad Kissingen: Polizei bittet um Mithilfe

7. Mai 2026
Polizeibericht Schweinfurt: Maibaum angesägt und Unfallfluchten

Polizeibericht Schweinfurt: Maibaum angesägt und Unfallfluchten

7. Mai 2026
Aktuelle News verpasst? – Wir verschaffen dir einen Überblick über die explosiven und interessanten News der Region Schweinfurt-Main-Rhön

Aktuelle News verpasst? – Wir verschaffen dir einen Überblick über die explosiven und interessanten News der Region Schweinfurt-Main-Rhön

7. Mai 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)