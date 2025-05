Stadtweite Konfirmationen im Mai 2025

SCHWEINFURT – Die evangelische Kirche der Stadt Schweinfurt feierte in diesem Jahr die Konfirmation von insgesamt 56 Jugendlichen in fünf Gottesdiensten in St. Lukas, der Christuskirche, der Auferstehungskirche und in St. Johannis.

Die seit drei Jahren regional organisierten, neunmonatigen Konfikurse ermöglichen den Jugendlichen, je nach Interesse eines von drei Kursangeboten zu wählen. Ein jährliches gemeinsames Konfi-Wochenende bildet dabei ein Highlight. Die Arbeit wird von Diakon Johannes Hofmann, Pfarrer Johannes Michalik und einem großen ehrenamtlichen Team geleitet.

Ein besonderes Merkmal in diesem Jahr war die hohe Zahl an Taufen während der Konfi-Zeit – jeder achte Jugendliche wurde erst in dieser Zeit getauft, so viele wie nie zuvor. Auch zwei junge Erwachsene ließen sich konfirmieren. Die Samstagstermine für die Konfirmationsgottesdienste wurden von über 60% der Familien bevorzugt, was die Bedeutung des Festes als Familientag unterstreicht.

Die Konfirmationsgottesdienste in der Auferstehungskirche und St. Johannis wurden musikalisch vielfältig gestaltet, unter anderem durch Kirchenmusikdirektorin Andrea Balzer (Orgel), ein Saxophonensemble der Familie Zitzmann und die Band der Auferstehungskirche unter der Leitung von Bianca Weber.

In seiner Predigt verglich Pfarrer Johannes Michalik die Konfi-Zeit mit der Reise der Jünger Jesu und betonte, dass Jesus auch nach der Konfirmation Teil der Lebensreise der Jugendlichen bleibt. Im Mittelpunkt der Gottesdienste stand die Segnung der Konfirmandinnen und Konfirmanden mit Verlesung ihres Konfirmationsspruchs und Handauflegung. Ehrenamtliche Mitarbeitende ermutigten die Jugendlichen, auch weiterhin die Angebote der evangelischen Kirche zu nutzen, da die Konfirmation als Doppelpunkt und nicht als Endpunkt gesehen wird. Die evangelische Kirche in Schweinfurt versteht sich als Ort, an dem sich Jugendliche einbringen können und sollen.