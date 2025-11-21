Stadtwerke Bad Kissingen warnen: Vorsicht bei unseriösen Anrufen
BAD KISSINGEN – Die Stadtwerke Bad Kissingen warnen ihre Kundinnen und Kunden vor vermehrt gemeldeten betrügerischen Anrufen. Unbekannte geben sich am Telefon als Mitarbeitende der Stadtwerke aus und versuchen, sensible Daten zu erlangen, um unbemerkt Verträge umzuschreiben.
Die Stadtwerke stellen klar, dass diese Anrufe nicht von ihnen stammen, und raten dringend dazu, am Telefon keine sensiblen Daten wie Zählernummern oder Vertragskennungen preiszugeben. Die Weitergabe der Zählernummer kann bereits zur Kündigung bestehender Verträge und Einleitung neuer Verträge ohne aktive Zustimmung führen.
So erkennen und schützen Sie sich
Ein seriöser Anrufer ist erkennbar an einer fremden Vorwahl und keiner vorherigen Ankündigung des Anrufs. Zudem wird Druck aufgebaut, um sofortige Entscheidungen oder Datenfreigaben zu erzwingen.
Identität überprüfen: Fragen Sie nach Namen und Rückrufnummer und vergleichen Sie diese mit den offiziellen Kontaktdaten der Stadtwerke Bad Kissingen unter www.stwkiss.de.
Rückversicherung holen: Rufen Sie bei Zweifeln direkt im Kundeninformationszentrum der Stadtwerke Bad Kissingen an.
Keine Daten mitteilen: Geben Sie am Telefon keine Zählernummern, Vertragsdaten oder persönlichen Informationen preis.
Bedenkzeit nutzen: Echte Angebote erfordern keine sofortige Zusage.
Falls bereits ein Vertrag ohne Zustimmung abgeschlossen wurde, sollte umgehend das 14-tägige Widerrufsrecht genutzt werden.
