Stadtwerke Bad Kissingen warnen: Vorsicht bei unseriösen Anrufen

21. November 2025Letztes Update 21. November 2025
Bild von Gerd Altmann auf Pixabay
BAD KISSINGEN – Die Stadtwerke Bad Kissingen warnen ihre Kundinnen und Kunden vor vermehrt gemeldeten betrügerischen Anrufen. Unbekannte geben sich am Telefon als Mitarbeitende der Stadtwerke aus und versuchen, sensible Daten zu erlangen, um unbemerkt Verträge umzuschreiben.

Die Stadtwerke stellen klar, dass diese Anrufe nicht von ihnen stammen, und raten dringend dazu, am Telefon keine sensiblen Daten wie Zählernummern oder Vertragskennungen preiszugeben. Die Weitergabe der Zählernummer kann bereits zur Kündigung bestehender Verträge und Einleitung neuer Verträge ohne aktive Zustimmung führen.

So erkennen und schützen Sie sich

Falls bereits ein Vertrag ohne Zustimmung abgeschlossen wurde, sollte umgehend das 14-tägige Widerrufsrecht genutzt werden.

