Stadtwerke erweitern Fernwärmenetz in Schweinfurt

SCHWEINFURT – Die Stadtwerke Schweinfurt bauen ihr Fernwärmenetz weiter aus. Ab August 2026 wird die Auenstraße an das bestehende Netz angeschlossen. Damit schaffen die Stadtwerke die Voraussetzung, weitere Haushalte mit klimafreundlicher Wärme zu versorgen und leisten einen Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung der Stadt.

Für die Bauarbeiten wird ab Ende Juli in der Auenstraße ein Parkverbot eingerichtet. Mit Beginn der Sommerferien starten Anfang August die Arbeiten, die zeitweise eine Vollsperrung des Bereichs erforderlich machen.

Außerhalb der eigentlichen Bauabschnitte bleibt die Auenstraße, soweit es die Arbeiten ermöglichen, einseitig befahrbar. Die Erreichbarkeit der Grundstücke für Anlieger soll dadurch weitgehend erhalten bleiben.

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Die Zufahrt für Rettungsdienste und Feuerwehr ist während der gesamten Bauzeit sichergestellt. Die Stadtwerke Schweinfurt bitten Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die notwendigen Einschränkungen.

Fernwärme gilt als umweltfreundliche und wirtschaftliche Alternative zu herkömmlichen Heiztechnologien. Sie wird durch verschiedene Förderprogramme unterstützt und trägt zur Umsetzung der Klimaziele bei. Informationen zu Fördermöglichkeiten erhalten Hauseigentümer über die Stadtwerke Schweinfurt.