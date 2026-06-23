Stadtwerke Schweinfurt: Erster Glasfaser-Kunde im Ausbaucluster 2026 begrüßt
SCHWEINFURT – Der Glasfaserausbau in Schweinfurt macht sichtbare Fortschritte. Nachdem vor wenigen Monaten der Spatenstich an der Eselshöhe erfolgte, wurde nun Familie Schmitt als erster Kunde im aktuellen Ausbaucluster 2026 an das Glasfasernetz angebunden. Dies markiert einen wichtigen Meilenstein für die Bereitstellung von FTTH-Anschlüssen („Fiber to the Home“) im Stadtgebiet.
Ausbaucluster 2026: Fokus auf den Norden
Der aktuelle Erschließungsabschnitt umfasst die Eselshöhe sowie weitere nördliche und nordöstliche Stadtbereiche. Insgesamt sollen hier circa 2.800 Wohneinheiten an die zukunftssichere digitale Infrastruktur angeschlossen werden. Andreas Göb, Prokurist der Stadtwerke Schweinfurt, betont die Bedeutung des Projekts: „Glasfaser ist ein zentraler Bestandteil moderner Infrastruktur. Sie schafft die Grundlage für digitale Teilhabe, wirtschaftliche Entwicklung und attraktive Wohnquartiere.“
Das Ziel ist ambitioniert: Bis 2031 sollen über 27.000 Haushalte und Unternehmen im gesamten Stadtgebiet von gigabitfähigen Glasfaseranschlüssen profitieren.
Appell an Eigentümer: Jetzt Kosten sparen
Die Stadtwerke weisen darauf hin, dass Eigentümerinnen und Eigentümer während der laufenden Bauphase von einem kostenfreien Hausanschluss profitieren können. Voraussetzung hierfür ist der Abschluss eines Glasfaservertrags sowie die Einreichung der Grundstücks- und Gebäudenutzungserklärung. Ein späterer Anschluss außerhalb der Bauphase ist mit zusätzlichem Aufwand und Kosten verbunden.
Infoveranstaltung: Glasfaser-Tag am 3. Juli
Wer sich persönlich über die Möglichkeiten und den Ausbau informieren möchte, hat dazu am Freitag, den 3. Juli 2026, Gelegenheit:
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Zeit: 10:00 bis 17:00 Uhr
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Ort: Marktplatz, Schweinfurt
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Programm: Das Gigabitbüro des Bundes informiert neutral über Vorteile und technische Details.
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Fachvorträge: Um 11:00 und 13:00 Uhr finden am „Gigabit-Mobil“ Vorträge zum Thema „So kommt die Glasfaser zu Ihnen“ statt, bei denen insbesondere Fragen zur Inhouse-Verkabelung geklärt werden.
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