Stadtwerke Schweinfurt fördern digitale Teilhabe für Senioren

SCHWEINFURT – Im Rahmen der 43. Schweinfurter Seniorenwochen „Erlebniswochen 60PLUS“ informierten die Stadtwerke Schweinfurt Senioren über die Chancen der Digitalisierung und den Fortschritt des Glasfaserausbaus in der Stadt.

Norbert May, Experte der Stadtwerke-Tochter RegioNet, erläuterte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Vorteile der Digitalisierung im Alltag. Er hob hervor, dass die Digitalisierung eine Chance für alle Generationen sei, aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.

Ein Schwerpunkt der Veranstaltung war die Glasfasertechnologie, die im Vergleich zu Kupferkabeln deutlich höhere Bandbreiten und Geschwindigkeiten ermöglicht, weniger anfällig für Störungen ist und eine stabile Internetverbindung gewährleistet.

Die Stadtwerke Schweinfurt und RegioNet arbeiten am Ausbau einer flächendeckenden Glasfaserinfrastruktur. Bereits jetzt sind in vielen Gebieten Gigabitanschlüsse verfügbar. In den kommenden Jahren sollen über 26.000 Haushalte und Unternehmen Zugang zu diesen schnellen Anschlüssen erhalten. Aktuell liegt der Fokus des Ausbaus auf der Innenstadt von Schweinfurt. Dieser Ausbau fördert die digitale Teilhabe und kann den Wert von Immobilien steigern.