Stadtwerke Schweinfurt halbieren CO2-Ausstoß: Meilenstein auf dem Weg zur Klimaneutralität
SCHWEINFURT – Die Stadtwerke Schweinfurt GmbH treibt ihr Klimaschutzprogramm konsequent voran und kann für das Jahr 2024 eine positive Bilanz ziehen: Die Treibhausgasemissionen wurden im Vergleich zum Basisjahr 2021 nahezu halbiert.
Laut der aktuellen Klimabilanz 2024 sanken die Emissionen von ursprünglich 233.323 Tonnen CO2-Äquivalent auf nun 118.154 Tonnen. Dieser Rückgang um rund 49 Prozent markiert einen wesentlichen Schritt auf dem Weg zum Ziel, bis 2030 die Emissionen zu halbieren und bis 2035 vollständige Klimaneutralität zu erreichen. Ein Großteil der bilanzierten Werte entfällt dabei auf den Energieverbrauch der Kunden, dem die Stadtwerke mit einer gezielten Dekarbonisierungsstrategie begegnen.
Zentrale Hebel der Emissionsminderung:
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Ökostrom-Umstellung: Die Belieferung privater Stromkunden wurde vollständig auf reine Ökostrom-Tarife umgestellt.
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Ausbau der Eigenversorgung: Verstärkt installierte Photovoltaik-Anlagen auf Konzerneigenschaften senken den externen Netzbezug.
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Nachhaltiger Nahverkehr: Mehr als die Hälfte der Busflotte fährt bereits emissionsfrei. Ein intelligenter Ladepark optimiert die Energieversorgung der E-Busse.
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Fokus Fernwärme: Durch Ausbau und Nachverdichtung der Fernwärme, die mit einem Primärenergiefaktor von 0,22 deutlich klimafreundlicher als Öl oder Gas (1,1) ist, wird die Wärmewende vor Ort gestärkt.
Die Stadtwerke Schweinfurt bilanzieren nach dem internationalen „Greenhouse Gas Protocol“ und sind Gründungsmitglied der „Stadtwerke-Initiative Klimaschutz“. Damit verpflichtet sich das Unternehmen zu transparenten und überprüfbaren Kriterien bei der Reduktion von Treibhausgasen.
„Klimaschutz geht uns alle an. Gemeinsam wollen wir den Klimaschutz vor Ort mitgestalten und die Klimaschutzziele in der Region umsetzen“, betont Geschäftsführer Thomas Kästner. Nicht vermeidbare Restemissionen sollen künftig kompensiert werden, wobei die Vermeidung und Reduktion stets an erster Stelle stehen.
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