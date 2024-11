Stadtwerke Schweinfurt informieren vor Ort über Neuerungen im Stadtbusverkehr

SCHWEINFURT – Am 8. und 11. November laden die Stadtwerke Schweinfurt in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat der Stadt alle Interessierten ein, sich vor Ort im „Infobus“ in der Innenstadt über bevorstehende Änderungen im Stadtbusverkehr zu informieren.

Fachleute der Stadtwerke Schweinfurt werden im „Infobus“ die Funktionsweise des neuen Systems „SWeasy“ erläutern, das Bestpreismodell vorstellen und Fragen zu den Anpassungen im Liniennetz beantworten.

Ab dem 1. Januar 2025 wird das kontaktlose Bezahlen mit dem „SWeasy“-System in den Schweinfurter Stadtbussen zur einzigen Zahlungsmethode. Dieses System ermöglicht eine bequeme Nutzung mit vielen NFC-fähigen Bank- oder Kreditkarten sowie einer Prepaidkarte. Der Verkauf von Fahrscheinen durch das Fahrpersonal entfällt, was zu kürzeren Ein- und Ausstiegszeiten und einer verbesserten Pünktlichkeit der Busse führen soll.

Zusätzlich treten zum Jahreswechsel die im Nahverkehrsplan festgelegten Verbesserungen im Liniennetz in Kraft. Die Linienführung wird optimiert, es werden einheitliche Taktzeiten eingeführt und Direktverbindungen verstärkt, um die Attraktivität des Busverkehrs zu erhöhen.

Die Experten stehen an beiden Tagen jeweils von 11 bis 13 Uhr für Beratungsgespräche zur Verfügung:

08.11.2024 am Marktplatz (Südseite, Nähe Rathaus)

am Marktplatz (Südseite, Nähe Rathaus) 11.11.2024 am Roßmarkt (Sparkassenseite)

Der Seniorenbeirat der Stadt Schweinfurt und die Stadtwerke Schweinfurt GmbH laden alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, vorbeizukommen und sich zu informieren.



powered by Newsallianz Schweinfurt