Stadtwerke Schweinfurt informieren zu Baumaßnahmen 2026

Online-Informationsveranstaltungen zu den Baugebieten

Bild von Frauke Riether auf Pixabay
SCHWEINFURT – Die Stadtwerke Schweinfurt laden alle interessierten Bürgerinnen und Bürger am 11.02.2026 um 14:00 Uhr und 18:00 Uhr zu zwei Online-Informationsveranstaltungen ein, um über die anstehenden Bauprojekte und den Glasfaserausbau im Jahr 2026 zu informieren. Die Anmeldung für diese Termine erfolgt über die Eventseite der Stadtwerke unter www.stadtwerke-sw.de/events.

Im Fokus der Veranstaltungen stehen das Glasfaserausbaugebiet Marienbach-Eselshöhe sowie die Baugebiete Deutschhof, Johann-Riedel-Straße und Klingenbrunnstraße in Schweinfurt sowie die Breslau- und Danzigstraße in Niederwerrn. Die Bauleitung wird den geplanten Ablauf erläutern und aufzeigen, wie durch die Bündelung von Erneuerungen der Versorgungsleitungen für Strom, Wasser, Gas und Wärme sowie der Erschließung mit Glasfaser doppelte Eingriffe im Straßenraum vermieden werden. Diese Investitionen in die kritische Daseinsvorsorge sichern langfristig die Versorgungssicherheit und machen die Region durch eine moderne digitale Infrastruktur zukunftsfähig.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Glasfaserausbau als Standortfaktor, der stabile Verbindungen und hohe Bandbreiten garantiert. Wer vor Baubeginn einen Internetvertrag abschließt, erhält den Hausanschluss kostenfrei (weitere Informationen unter www.stadtwerke-sw.de/internet). Während das Projekt Galgenleite teilweise verschoben wird und dort nicht mit relevanten verkehrlichen Einschränkungen zu rechnen ist, setzen die Stadtwerke bei allen anderen Maßnahmen auf kurze Bauabschnitte und Transparenz.

Fragen können direkt in den Onlineformaten gestellt werden. Zudem stehen die Mitarbeiter im Kundencenter am Roßmarkt, über die Kunden-Hotline (09721 931-400), per E-Mail (kundenservice@stadtwerke-sw.de) sowie via Live-Chat und Video-Konferenz unter www.stadtwerke-sw.de/service zur Verfügung.

