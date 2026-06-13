Stadtwerke Schweinfurt: Online-Infoveranstaltung zum Thema „Laden im Mehrparteienhaus“
SCHWEINFURT – Mit dem stetigen Wachstum der Elektromobilität in Deutschland rückt die Ladeinfrastruktur in Wohngebäuden zunehmend in den Fokus. Um Immobilienbesitzern und Wohnungseigentümern den Einstieg zu erleichtern, laden die Stadtwerke Schweinfurt am Mittwoch, den 17. Juni 2026, zu einer kostenfreien Online-Informationsveranstaltung ein.
Herausforderung Ladeinfrastruktur im Bestand
Während die Anzahl der reinen Elektro-Pkw stetig steigt, bleibt die Installation von Lademöglichkeiten in Mehrparteienhäusern eine komplexe Aufgabe. Das Förderprogramm des Bundesministeriums für Verkehr zielt darauf ab, diese Hürden abzubauen. Es unterstützt den Aufbau von Ladeinfrastruktur für Eigentümer von Mehrparteienhäusern, Wohnungseigentümergemeinschaften (WEGs), Stellplatzeigentümer sowie Unternehmen mit Wohnungsbeständen.
Inhalte der Informationsveranstaltung
Die Online-Veranstaltung findet am 17. Juni 2026 von 17:00 bis 18:00 Uhr statt und bietet einen fundierten Überblick über:
-
Förderprogramm: Erläuterung der Zuschüsse und Fördermöglichkeiten.
-
Umsetzung: Praktische Schritte zur Realisierung von Ladeinfrastruktur im Bestand.
-
Technik: Informationen zu technischen Lösungen wie beispielsweise Lastmanagement.
-
Rahmenbedingungen: Voraussetzungen, Antragsberechtigung und Anforderungen bei der Antragstellung.
-
Förderfähige Maßnahmen: Details zu Vorverkabelung, Ladepunkten, Netzanschluss und baulichen Maßnahmen.
Anmeldung
Die Teilnahme an der digitalen Informationsveranstaltung ist kostenfrei. Interessierte können sich ab sofort online anmelden:
-
Anmeldelink: www.stadtwerke-sw.de/events
-
Zugangsdaten: Nach der Registrierung erhalten die Teilnehmenden die Einwahldaten per E-Mail.
ANZEIGE
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!