Stadtwerke Schweinfurt schließen Fernwärmeausbau in der Luitpoldstraße ab
SCHWEINFURT – Die Stadtwerke Schweinfurt haben den Ausbau des Fernwärmenetzes in der Luitpoldstraße erfolgreich abgeschlossen und setzen damit einen weiteren Meilenstein zur klimafreundlichen Energieversorgung der Stadt. Die neue Leitung wird jährlich rund 550.000 Kilowattstunden Wärme bereitstellen, was einer Einsparung von etwa 90.000 Kilogramm CO₂ pro Jahr im Vergleich zur Erdgasversorgung entspricht. Insgesamt versorgen die Stadtwerke bereits rund 5.000 Haushalte mit Fernwärme, was eine jährliche CO₂-Reduktion von 14 Millionen Kilogramm bedeutet.
Fernwärme ist eine effiziente und umweltfreundliche Form der Wärmeversorgung, die auf Kraft-Wärme-Kopplung basiert und eine wartungsarme, platzsparende und emissionsfreie Heizlösung für Hauseigentümer darstellt. Zudem entfallen Schornsteinfeger- und Abgasmessungen, und Förderprogramme erleichtern den Umstieg.
Ein zentraler Vorteil der Schweinfurter Fernwärme ist ihr niedriger Primärenergiefaktor von 0,22 (Heizöl liegt zum Vergleich bei 1,1). Dies führt für Hauseigentümer zu einer besseren Einstufung im Energieausweis, einer erleichterten Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und dem Zugang zu attraktiven Förderprogrammen. Informationen dazu finden Interessierte unter www.stadtwerke-sw.de/waerme.
Informationsveranstaltung
Die Stadtwerke Schweinfurt bieten am 13. November 2025 von 18:00 bis 19:00 Uhr eine kostenfreie Online-Informationsveranstaltung für Eigentümer an, die sich über die Vorteile, technischen Voraussetzungen und Fördermöglichkeiten eines Fernwärmeanschlusses informieren möchten. Die Fachleute der Stadtwerke erläutern:
- Grundlagen der Fernwärme
- Gesetzliche Rahmenbedingungen
- Ausbaupläne in Schweinfurt
- Schritte zum eigenen Fernwärmeanschluss
Im Anschluss können individuelle Fragen direkt mit den Experten geklärt werden. Die direkte Anmeldung und weitere Informationen sind unter www.stadtwerke-sw.de/events zu finden.
