Stadtwerke Schweinfurt schließen Fernwärmeausbau in der Uhlandstraße erfolgreich ab
SCHWEINFURT – Die Stadtwerke Schweinfurt haben die Erweiterung ihres Fernwärmenetzes in der Uhlandstraße, Kleiststraße und Richard-Wagner-Straße erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen der Maßnahme wurden seit Mai 2025 rund 70 Meter Fernwärmeleitung verlegt und drei Mehrfamilienhäuser mit einer Gesamtleistung von 80 kW an das Netz angeschlossen.
Durch den neuen Fernwärmeanschluss werden künftig jährlich etwa 160.000 Kilowattstunden Wärmeenergie bereitgestellt. Dies ermöglicht im Vergleich zur Versorgung mit Erdgas eine jährliche Einsparung von rund 32 Tonnen CO₂. Zudem wurde vorsorglich die Möglichkeit für den Anschluss weiterer Gebäude in der Umgebung geschaffen.
Beitrag zur Energiewende
Die Baumaßnahme ist Teil des konsequenten Ausbaus des Fernwärmenetzes, mit dem die Stadtwerke aktiv zur lokalen Umsetzung der Energiewende beitragen. Das langfristige Ziel ist eine flächendeckende, sichere und weitgehend CO₂-neutrale Wärmeversorgung für private Haushalte, öffentliche Einrichtungen und Gewerbebetriebe.
Fernwärme wird als besonders umweltfreundliche und wirtschaftliche Alternative hervorgehoben.
-
Primärenergiefaktor: Mit einem Wert von 0,22 bietet Fernwärme eine klimafreundliche Heizlösung und erleichtert Hauseigentümern die Einhaltung aktueller Vorgaben.
-
Aktuelle Leistung: Das Fernwärmenetz der Stadtwerke Schweinfurt versorgt bereits rund 5.000 Haushalte mit über 90 Millionen Kilowattstunden Wärme pro Jahr, wodurch jährlich etwa 14 Millionen Kilogramm CO₂ eingespart werden.
Hauseigentümer können von verschiedenen Förderprogrammen profitieren. Weitere Informationen zur Anbindung an das Fernwärmenetz sind unter www.stadtwerke-sw.de/waerme erhältlich.
Kontaktmöglichkeiten
Mitarbeiter der Stadtwerke Schweinfurt beantworten Fragen zum Thema Fernwärme über verschiedene Kanäle:
-
Kundencenter Roßmarkt: Montag bis Donnerstag 9:00 – 16:30 Uhr, Freitag 9:00 – 15:00 Uhr
-
Kunden-Hotline: 09721 931 – 400 (Montag bis Freitag 8:00 – 17:00 Uhr)
-
E-Mail: kundenservice@stadtwerke-sw.de
-
Live-Chat und Video-Konferenz: Montag bis Freitag 8:00 – 17:00 Uhr über die Internetseite www.stadtwerke-sw.de/service
-
Chatbot SWenja: Beantwortet Fragen rund um die Uhr auf der Internetseite.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!