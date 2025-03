Stadtwerke Schweinfurt setzen Maßstäbe im Klimaschutz

SCHWEINFURT – Die Stadtwerke Schweinfurt haben erneut unter Beweis gestellt, wie kommunale Versorgungsunternehmen aktiv zum Klimaschutz beitragen können. Mit einer umfassenden Dekarbonisierungsstrategie verfolgt das Unternehmen das ehrgeizige Ziel, bis zum Jahr 2035 klimaneutral zu sein und setzt damit Maßstäbe für die Branche.

Erfolgreiche Teilnahme an der „Stadtwerke-Initiative Klimaschutz“

Die Stadtwerke Schweinfurt gehören zu den Gründungsmitgliedern der „Stadtwerke-Initiative Klimaschutz“, die 2022 ins Leben gerufen wurde, um gemeinsam den Klimaschutz voranzutreiben. Auch im Jahr 2024 konnten die Stadtwerke die Anforderungen der Initiative erneut erfüllen und sind weiterhin als offizielles Mitglied gelistet.

„Wir freuen uns sehr, dass wir einmal mehr zeigen konnten, welchen hohen Stellenwert der Klimaschutz für uns als regionalen Energieversorger hat. Diese erneute Bestätigung gibt uns zusätzlichen Rückenwind auf unserem Weg zur Klimaneutralität“, betont Thomas Kästner, Geschäftsführer der Stadtwerke Schweinfurt.

Wichtige Maßnahmen: 100 % Ökostrom und Elektrifizierung der Busflotte

Ein zentrales Element der Klimastrategie ist die Versorgung aller Haushaltskunden mit 100 % Ökostrom. Zudem wird die Elektrifizierung der Stadtbusflotte vorangetrieben – bis Ende 2025 soll die Hälfte der Fahrzeuge elektrisch betrieben werden. Auch die Installation von Photovoltaikanlagen zur Eigenstromerzeugung wurde weiter intensiviert.

„Unsere Fernwärmeversorgung zeigt eindrucksvoll, wie nachhaltige Technologien und Strategien miteinander verbunden werden können, um konkrete Fortschritte im Klimaschutz zu erzielen“, so Kästner weiter.

Treibhausgasbilanz und Dekarbonisierungsstrategie

Die Stadtwerke Schweinfurt erstellen regelmäßig eine Treibhausgasbilanz nach anerkannten Standards, aus der sich konkrete Maßnahmen zur Emissionsreduktion ableiten. Diese Verpflichtung ist ein wesentlicher Bestandteil der langfristigen Dekarbonisierungsstrategie des Unternehmens.

Prüfung durch ASEW

Die Einhaltung der Klimaschutzvorgaben wird jährlich von der Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) überprüft. Teilnehmer, die den Kriterienkatalog der Initiative erfolgreich erfüllen, werden als „offizielle Mitglieder“ anerkannt.

