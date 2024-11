Stadtwerke Schweinfurt und Universität Würzburg testen dynamische Stromtarife

SCHWEINFURT – Die Stadtwerke Schweinfurt und die Universität Würzburg kooperieren im Forschungsprojekt „KI-Regio“, das durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert wird.

Das Projekt zielt darauf ab, kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) in Mainfranken durch passgenaue KI-Lösungen effizienter zu vernetzen. Im Fokus der Stadtwerke steht dabei die Erforschung und Anwendung dynamischer Stromtarife für private Kundinnen und Kunden.

Dynamische Stromtarife im Überblick

Dynamische Stromtarife basieren auf flexiblen Preismodellen, die sich in Echtzeit an Marktbedingungen anpassen. Niedrigere Preise bei geringer Nachfrage und höhere Preise in Spitzenzeiten ermöglichen es den Verbraucherinnen und Verbrauchern, durch geschickte Nutzung Energie und Kosten zu sparen. So könnten etwa Waschmaschinen oder Elektroautos bevorzugt zu günstigeren Zeiten betrieben werden.

Aufruf zur Teilnahme an Testgruppe

Im Rahmen von „KI-Regio“ laden die Stadtwerke Schweinfurt Testkundinnen und Testkunden ein, verschiedene Modelle dynamischer Stromtarife auszuprobieren. Die gesammelten Erfahrungen und Rückmeldungen helfen dabei, zukunftsorientierte und bedarfsgenaue Energiedienstleistungen zu entwickeln.

Informationsveranstaltung am 16. Dezember 2024

Zur Einführung in das Thema und zur Vorstellung des Forschungsprojekts veranstalten die Stadtwerke Schweinfurt in Zusammenarbeit mit der Universität Würzburg eine Online-Informationsveranstaltung. Diese findet am 16. Dezember 2024 um 19:00 Uhr statt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, sich zu informieren und Fragen zu stellen.

Anmeldung zur Veranstaltung

Über folgenden Link können Sie sich anmelden:

www.stadtwerke-sw.de/events/DynamischeStromtarife

Die Stadtwerke Schweinfurt freuen sich über eine rege Beteiligung, um gemeinsam die Energiewende voranzutreiben und neue Möglichkeiten für Verbraucherinnen und Verbraucher zu schaffen.