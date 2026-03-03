Städtische Sammlung im MiK erstrahlt ab Ende März in neuem Licht
WUERZBURG IM LANDKREIS WUERZBURG – Das Museum im Kulturspeicher (MiK) modernisiert im März die Beleuchtung seiner Städtischen Sammlung und rüstet auf nachhaltige LED-Technik um. Während der Arbeiten kommt es zu temporären Teil-Schließungen, bevor die Bestände ab dem 28. März in neuem Licht und mit einer aktualisierten Präsentation wieder vollständig zugänglich sind.
Die Umstellung auf LED-Technik sorgt künftig für eine farbgetreue und differenzierte Ausleuchtung der Kunstwerke von der Romantik bis zur Gegenwart. Besonders die romantische Landschaftsmalerei sowie die Skulpturen von Emy Roeder werden von der neuen Lichtqualität profitieren. Parallel zur technischen Erneuerung nutzt das Museum die Zeit für eine inhaltliche Neugestaltung: Im Bereich der Kunst nach 1945 werden zahlreiche Neuerwerbungen, unter anderem von Johanna Diehl und Gülbin Ünlü, erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.
Für deinen Besuch solltest du den Zeitplan der Schließungen beachten:
-
03. bis 09. März: Die Bereiche 19. Jahrhundert und Emy Roeder im 1. OG sind geschlossen. Die Klassische Moderne im 2. OG bleibt offen.
-
10. bis 27. März: Die gesamte Städtische Sammlung im Nordflügel ist wegen der Umbauarbeiten geschlossen.
-
Ab 28. März: Wiedereröffnung der kompletten Sammlung mit der neuen Präsentation.
Andere Bereiche des Hauses, wie die Ausstellung „Thomas Bayrle“ sowie die Sammlung „Peter C. Ruppert – Konkrete Kunst nach 1945“, bleiben während der gesamten Zeit für dich erreichbar. Ein besonderes Highlight der Neupräsentation wird zudem ein Fokus auf religiöse Kleinplastik des 20. Jahrhunderts sein, der anlässlich des Deutschen Katholikentags im Mai gesetzt wird.
Weitere Informationen zu den Ausstellungen und den aktuellen Öffnungszeiten findest du unter kulturspeicher.de. Das Projekt wird maßgeblich durch die Bayerische Landesstiftung, die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern und den Freundeskreis Kulturspeicher Würzburg e.V. unterstützt.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!