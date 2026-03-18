Stärkung des Ehrenamts: 400.000 Euro LEADER-Fördermittel für den Landkreis Schweinfurt
LANDKREIS SCHWEINFURT – In den kommenden Monaten fließen rund 400.000 Euro aus dem LEADER-Programm in verschiedene Projekte im Landkreis Schweinfurt, um das lokale Engagement und die Krisenvorsorge zu stärken. Die Lokale Aktionsgruppe Schweinfurter Land (LAG) unter dem Vorsitz von Landrat Florian Töpper hat grünes Licht für eine Vielzahl von Maßnahmen gegeben, die von Bildungsorten bis hin zu technischer Notfallausstattung reichen.
Die Fördergelder verteilen sich auf größere kommunale Vorhaben sowie mehrere Kleinprojekte aus der Mitte der Gesellschaft. Ziel ist es, die Gemeinden durch attraktive Freizeitangebote, Bildungsstätten und eine erhöhte Resilienz gegenüber Großschadensereignissen zukunftsfähig aufzustellen.
Die geförderten Hauptprojekte im Detail:
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Gemeinde Niederwerrn (ca. 56.000 €): Im Bürgerzentrum „MittenIm“ entsteht ein interaktives Ladenmuseum zur Geschichte des Einzelhandels. Die Mittel fließen in moderne Vermittlungsangebote wie Hörstationen und Filme sowie in die Qualifizierung ehrenamtlicher Mitarbeiter.
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Gemeinde Wasserlosen (200.000 €): Der Jugendzeltplatz Wülfershausen wird umfassend saniert und erweitert. Neben neuen Sanitäranlagen und einer verbesserten Außenküche sorgt ein wettergeschützter Aufenthaltsraum für eine künftige Ganzjahresnutzung.
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Gemeinde Sulzheim (ca. 136.000 €): Ein Pilotprojekt schafft krisensichere Bürgeranlaufstellen für den Fall von Stromausfällen oder anderen Katastrophen, um die örtliche Daseinsvorsorge nachhaltig abzusichern.
Zusätzlich werden über das Projekt „Unterstützung Bürgerengagement III“ rund 13.600 Euro an Vereine und Organisationen ausgeschüttet. Gefördert werden hier unter anderem eine Outdoorküche in Bergrheinfeld, eine Sonarpuppe für die Wasserwacht, neue Defibrillatoren in Ballingshausen und Poppenhausen, historische Infomaterialien für Zeilitzheim sowie neue Trachten für den Musikverein Obereuerheim.
Diese Investitionen unterstreichen die Bedeutung des ehrenamtlichen Wirkens für den Zusammenhalt und die Sicherheit im Schweinfurter Land.
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