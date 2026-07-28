Star Amy Macdonald bringt Folk-Pop-Hits zum Turnierplatz Open Air nach Bad Kissingen

BAD KISSINGEN – Die schottische Singer/Songwriterin Amy Macdonald kommt am 27. August 2026 zum Turnierplatz Open Air nach Bad Kissingen. Mit ihrem neuen Album „Is This What You’ve Been Waiting For?“ sowie bekannten Hits wie „This Is The Life“ und „Mr. Rock & Roll“ erwartet das Publikum ein musikalischer Sommerabend.

Amy Macdonald zählt seit Jahren zu den bekanntesten Stimmen der britischen Popmusik. Mit ihrer Mischung aus energiegeladenem Folk-Pop, eingängigen Melodien und persönlichen Texten hat sie weltweit zahlreiche Fans gewonnen.

Die Musikerin blickt auf eine erfolgreiche Karriere zurück: Fünf Studioalben erreichten europaweit Top-Platzierungen, hinzu kommen Millionen verkaufte Tonträger, zahlreiche Platin-Auszeichnungen und über eine Milliarde Streams. Bei ihren Live-Auftritten begeisterte sie in den vergangenen Jahren mehr als fünf Millionen Menschen.

Ihr aktuelles Album „Is This What You’ve Been Waiting For?“ beschäftigt sich mit Themen wie schwierigen Freundschaften, belastenden Beziehungen und gesellschaftlichem Druck. Gleichzeitig stehen Hoffnung, Stärke und neue Anfänge im Mittelpunkt der Songs. Produziert wurde das Album von Nicolas Rebscher und dem Grammy-ausgezeichneten Produzenten Jim Abbiss.

Mit ihrer aktuellen Tour bringt Amy Macdonald sowohl neue Stücke als auch ihre bekannten Klassiker auf die Bühne. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf einen Abend mit ihrer markanten Stimme und zahlreichen bekannten Liedern freuen.

Tickets für das Bad Kissingen Turnierplatz Open Air 2026 sind an der Tickethotline unter 06453 912470, an bekannten Vorverkaufsstellen sowie online unter www.badkissingen-openair.de erhältlich.