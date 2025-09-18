Stark alkoholisiert am Straßenverkehr teilgenommen – Aufmerksamer Zeuge meldet auffälligen Verkehrsteilnehmer
HETTSTADT – Ein 31-jähriger Verkehrsteilnehmer hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag durch sein beherztes Eingreifen einen möglichen Unfall verhindert. Er stoppte auf der Staatsstraße 2298 einen unsicher fahrenden 40-jährigen Fahrer und verständigte die Polizei. Die Beamten stellten bei dem Mann eine Alkoholisierung von fast zwei Promille fest und nahmen ihn in Gewahrsam.
Der 31-Jährige war gegen 00:30 Uhr mit seinem Mitfahrer auf der Strecke von Zell in Richtung Hettstadt unterwegs, als er einen weißen PKW der Marke Opel bemerkte, der in starken Schlangenlinien fuhr. Nachdem er die Polizei verständigt hatte, nutzte er eine günstige Gelegenheit, um das unsicher fahrende Fahrzeug zu stoppen. Er stellte den Fahrer zur Rede und bemerkte dabei starken Alkoholgeruch und eine verwaschene Aussprache.
Die kurz darauf eintreffende Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Würzburg-Land bestätigte die Feststellungen und ermittelte eine Atemalkoholkonzentration von fast zwei Promille bei dem 40-Jährigen. Der Fahrer musste die Beamten für eine Blutentnahme zur Dienststelle begleiten. Sein Führerschein wurde ebenfalls sichergestellt. Da sich der Mann im Laufe des Einsatzes zunehmend aggressiv zeigte, verbrachte er die Nacht in einer Zelle der Polizeiinspektion.
Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei dem aufmerksamen Mitteiler und seinem Mitfahrer für ihr Einschreiten, das einen möglichen Unfall verhindert hat. Gleichzeitig weisen die Beamten darauf hin, sich in solchen Fällen möglichst nicht selbst in Gefahr zu bringen. Entscheidend sei in solchen Situationen die Verständigung der Polizei sowie die fortlaufende und detailreiche Übermittlung von Informationen aus sicherer Entfernung.
