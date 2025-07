Stark alkoholisiert Benzinkanister in Brand gesetzt

FRICKENHAUSEN AM MAIN – Am Samstagnachmittag kam es im Steinbachweg zu einem gefährlichen Vorfall, der beinahe in einem Brand geendet hätte.

Die Polizeiinspektion Ochsenfurt wurde zunächst wegen überlauter Musik zu einem Wohnanwesen gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 36-jährige Bewohner nicht nur durch Lärm auffiel. Er hatte einen mit Benzin gefüllten Kanister in Brand gesetzt und auf die Steintreppe vor dem Mehrfamilienhaus geworfen.

Den eintreffenden Beamten gelang es, die Flammen noch vor dem Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Frickenhausen zu löschen und damit eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern.

Bei der anschließenden Kontrolle in der Wohnung wurde schnell klar, was zu dem Verhalten des Mannes geführt hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille. Der Mann wurde zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam genommen. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Verletzt wurde niemand. Ob ein Sachschaden entstanden ist, ist derzeit noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen.