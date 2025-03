Starke Bilanz: TG-Karatekas holen viermal Gold in Erfurt

ERFURT – Mit einem beeindruckenden Erfolg kehrten die fünf Karate-Kämpfer der Turngemeinde kürzlich vom Chikara-Cup zurück. Bei diesem renommierten Wettkampf, an dem über 700 Athleten aus 90 Vereinen teilnahmen, sicherten sich die Sportler der TG insgesamt neun Medaillen.

Hervorzuheben ist der 12-jährige Daniel Eckerdt, der in der Altersklasse U14 (-45 kg) antrat. In einem spannenden Wettkampf bestätigte er seine hervorragende Form und gewann verdient die Goldmedaille. Dieser Erfolg spiegelt die harte Arbeit und das Engagement wider, die er in sein Training investiert.

Auch Helena und Hanna Rostiahai zeigten sich nach einem durchwachsenen Saisonstart wieder in Topform. In ihren Kategorien U21 und Aktive erkämpften sie gemeinsam drei Gold-, zwei Silber- und eine Bronzemedaille, womit sie ihre Rückkehr zur gewohnten Stärke eindrucksvoll unter Beweis stellten.

Kevin Streit, der gesundheitlich angeschlagen antrat, zeigte ebenfalls Kampfgeist. Trotz seines Zustands erreichte er in den Einzel- und Open-Kategorien der U16 zwei respektable fünfte Plätze und bewies damit seine mentale Stärke.

Für den jüngsten Teilnehmer, Leo Tille, war der Wettkampf ebenfalls eine wertvolle Erfahrung. In der Altersklasse U12 konnte er einen seiner drei Kämpfe für sich entscheiden und nahm neben der Freude über seinen Sieg auch wichtige Erkenntnisse für die kommenden Wettkämpfe mit.

Insgesamt war der Chikara-Cup für die Turngemeinde ein erfolgreiches Turnier, das sowohl Medaillen als auch wertvolle Wettkampferfahrung einbrachte. „Das Turnier diente vor allem der Vorbereitung auf die Deutsche Meisterschaft der Leistungsklasse Ende März sowie auf die Schüler-Titelkämpfe Mitte Mai. Der Test war insgesamt gelungen, nun gilt es, die gute Form weiter auszubauen“, resümierte Trainer Thomas Zatloukal.

Fotos: TG Schweinfurt