Starke Leichtathleten von FC und DJK

FÜRTH / MÜNCHEN – Starke Leistungen zeigten die Leichtathlet:innen des FC 05 und der DJK Schweinfurt bei den Nordbayerischen Hallenmeisterschaften in Fürth und den Bayerischen Hallenmeisterschaften in München. Besonders Samuel Retka (DJK) überzeugte im Rahmenwettbewerb der jüngsten Altersklasse U14. Er sicherte sich im Hochsprung mit 1,41 m Platz 2 und wurde im Kugelstoßen mit 7,30 m Dritter.

Die 4 x 200m-Staffel des FC 05 mit Jule Hirschmann, Anna Engel, Greta Henninger und Paula Moser zeigte in der Altersklasse U18 eine beeindruckende Aufholjagd und belegte mit 1:56,44 Minuten Rang 2. Paula Moser glänzte außerdem mit einem 4. Platz über 200m (27,23 sec) und einem 5. Platz im Weitsprung (4,96 m). Greta Henninger erreichte in der W14 zwei fünfte Plätze über 60m Hürden (8,74 sec) und 800m (2:41,42 min).

Hanna Hümmer (DJK) erkämpfte sich im 800m-Lauf der W15 mit 2:33,48 Minuten einen starken 2. Platz. Clara Neugebauer (FC) freute sich in der W14 über Platz 3 im Hochsprung mit 1,48 m. In derselben Altersklasse glänzte Jan Dengel (DJK) über 60m Hürden mit 10,34 Sekunden und einem Podestplatz. Er belegte zudem Platz 7 im Weitsprung und 60m-Sprint.

Auch Simon Baunach (DJK) und Amelie Hümmer (FC) erreichten mit Rang 6 im 800m-Lauf der M14 (2:29,92 min) und U18 (2:37,34 min) gute Platzierungen. Matteo Warmuth (FC) wurde Sechster im 60m-Hürdenlauf der M14 (11,05 sec). Weitere schöne Leistungen zeigten Moritz Moser, Eric Winterholz, Justine Dussert, Elwira Tschernow und Emma Sinner.

Bei den Bayerischen Hallenmeisterschaften in München beeindruckten Paula Moser und Greta Henninger (beide FC) mit persönlichen Bestleistungen im 60m-Sprint. Paula Moser verpasste in der U18 mit 8,24 Sekunden nur knapp den B-Endlauf. Greta Henninger steigerte sich in der W15 auf 8,71 Sekunden, ein bemerkenswerter Erfolg in ihrem älteren Jahrgang. Krankheitsbedingt konnten jedoch die 4 x 200m-Staffel des FC 05 sowie Simon Baunach (DJK) über 3000m nicht antreten.