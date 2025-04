Starke Neuzugänge beim FC Sand

SAND AM MAIN – Der 1. FC Sand hat die ersten drei Neuzugänge für die kommende Saison 2025/26 verkündet. Mit Stefan Klemm, Florian Schott und Luca Fischer stoßen drei talentierte und bestens bekannte Spieler zur Korbmacher-Elf. Zwei von ihnen haben bereits eine Sand-Vergangenheit und kehren nun in den Verein zurück.

Stefan Klemm wird Torwarttrainer

Stefan Klemm kehrt als Torwarttrainer zum FC Sand zurück. Derzeit noch als Trainer beim VfR Hermannsberg-Breitbrunn aktiv, wird er ab Sommer 2025 das Trainerteam des 1. FC Sand ergänzen. Gemeinsam mit Cheftrainer Maximilian Zang und Co-Trainer Tobias Götz wird Stefan die sportliche Weiterentwicklung des Vereins vorantreiben.

Stefan Klemm ist im Seestadion kein Unbekannter. Er hat bereits für die 1., 2. und 3. Mannschaft des Vereins gespielt – von der Kreisklasse bis hin zur Bayernliga. Durch seine langjährige Erfahrung als Torwart und als Trainer ist er eine wertvolle Verstärkung, insbesondere für die Entwicklung der jungen Torhüter des Vereins.

Florian Schott verstärkt die Offensive

Mit Florian Schott begrüßt der 1. FC Sand einen offensivstarken Neuzugang. Der gebürtige Haßfurter wechselt vom TSV Gochsheim und wird die Offensive der Korbmacher-Elf verstärken. Florian Schott hat seine fußballerische Ausbildung in der Jugend des TV Haßfurt durchlaufen und sammelte Erfahrungen in der Bezirksoberliga. Zuletzt spielte er beim TSV Gochsheim in der Landes- und Bezirksliga.

Florian bringt viel Erfahrung und Qualität mit und wird das Offensivspiel des Vereins weiter ankurbeln.

Luca Fischer kehrt zum FC Sand zurück

Ein weiteres Comeback im schwarz-weißen Trikot feiert Luca Fischer, der vom Sportfreunde Unterpreppach zum FC Sand zurückkehrt. Der 20-jährige Offensiv-Allrounder trug in seiner Jugend bereits das Trikot des 1. FC Sand und hat sich über die Jahre weiterentwickelt. Zuletzt spielte er in der Kreisklasse 3 Coburg-Kronach-Lichtenfels, wo er wertvolle Spielpraxis sammelte.

Der 1. FC Sand befindet sich weiterhin in Gesprächen mit potenziellen Verstärkungen. Sobald es Neuigkeiten gibt, halten wir euch auf dem Laufenden.