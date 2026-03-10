Auto IU

Starke Partnerschaft für junge Menschen

Foto: Jens Weinkauf/Landratsamt Haßberge
HASSFURT IM LANDKREIS HASSBERGE – Der Landkreis Haßberge hat der heilpädagogischen Praxis Lebenslinie eine Spende in Höhe von 1.100 Euro überreicht, die aus dem Erlös der Weihnachtsfeier der Kreisverwaltung stammt. Die Auszubildenden verkauften im Rahmen der Feier Lose, um die Einnahmen vollständig für einen guten Zweck zur Verfügung zu stellen.

Landrat Wilhelm Schneider und Jugendamtsleiter Christoph Schramm hoben die langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen dem Kreisjugendamt und der Praxis hervor, die insbesondere bei der Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge Flexibilität und fachliche Kompetenz bewiesen hat. Zum Angebot der Praxis gehören seit über zehn Jahren ambulante Hilfen zur Erziehung, zwei stationäre Wohngruppen sowie der Einsatz von Integrationskräften in Kindertageseinrichtungen.

Die Gesellschafter Oliver Mock und Timo Gebhardt bedankten sich bei den Mitarbeitenden der Verwaltung für die finanzielle Unterstützung, die der Förderung von Kindern und Jugendlichen im Landkreis zugutekommt.

