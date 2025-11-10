Auto IU
Starke zweite Halbzeit der FC Schweinfurt 05 U19 wird nicht belohnt
CHAM/SCHWEINFURT – Die U19 des 1. FC Schweinfurt 05 hat nach einer weiten Anreise und schwierigen Platzverhältnissen in Cham knapp mit 2:3 verloren. Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung und einer engagierten Schlussphase blieb der verdiente Ausgleich verwehrt.
Spielverlauf:
- Anfangsphase: Auf dem tiefen Geläuf entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Partie.
- Führung Cham: Die Gastgeber nutzten einen Torwartfehler in der 11. Minute zur 1:0-Führung und erhöhten in der 23. Minute nach einem Eckball per Kopf auf 2:0.
- Anschlusstreffer: Nach der Halbzeit übernahm Schweinfurt die Kontrolle. Der erhöhte Druck wurde in der 70. Minute belohnt, als Ferdinand Schuler zum 2:1 traf.
- Entscheidung: In der 87. Minute nutzte Cham einen Konter zum 3:1, doch im direkten Gegenzug erzielte Noah Reus das 3:2. Trotz großer Chancen in der Folgezeit gelang der Ausgleich nicht mehr.
Die jungen Schnüdel, denen kurz vor der Halbzeit ein Elfmeter verwehrt blieb, zeigten einen engagierten Auftritt.
Am kommenden Sonntag um 14:30 Uhr empfängt die U19 den Tabellenführer Wacker Burghausen.
