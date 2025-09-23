Starker Auftakt in die neue Bezirksliga-Saison – MHV Schweinfurt 09 siegt souverän
SCHWEINFURT – Mit einem überzeugenden 29:24-Heimsieg gegen die SpVgg Giebelstadt hat der MHV Schweinfurt 09 am Samstagabend einen perfekten Start in die neue Bezirksliga-Saison hingelegt. Die Mannschaft zeigte sich von Beginn an hochmotiviert und bewies, dass sie nach einer intensiven Vorbereitung bereit für die Liga ist.
Die Schweinfurter starteten nahezu perfekt in die Partie. Die Abwehr stand sicher, und im Angriff lief der Ball flüssig, sodass das Team von Trainer Christopher Früh nach 24 Minuten bereits komfortabel mit 12:3 führte. Erst danach schlichen sich erste Unkonzentriertheiten ein, und die Gäste kamen wieder etwas näher heran. In der 43. Minute verkürzte Giebelstadt auf 19:15, woraufhin der Schweinfurter Trainer eine Auszeit nahm.
Die Ansprache zeigte sofort Wirkung: Der MHV zog wieder an und stellte eine konstante 5- bis 6-Tore-Führung her. Mit dem souveränen 29:24-Sieg sicherte sich die Mannschaft die ersten Punkte. Auffälligster Torschütze war Felix Rother mit 10 Treffern, unterstützt von Tobias Karl (6) und Cornelius Bitsch (4). Ausschlaggebend für den Erfolg war aber vor allem die geschlossene Teamleistung.
Trotz des Sieges war die Freude nach dem Spiel verhalten, was den hohen Anspruch der Mannschaft an sich selbst verdeutlicht. Am kommenden Wochenende steht bereits das nächste Highlight an: Das erste Auswärtsspiel beim Mitabsteiger aus Bad Brückenau. Dort gilt es erneut, mit voller Konzentration und Demut aufzutreten, um den starken Saisonstart zu bestätigen.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!