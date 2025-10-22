Auto IU

Starker Auftritt in Polen: Daniel Eckerdt wird Siebter bei Polish Karate Open

22. Oktober 2025Letztes Update 22. Oktober 2025
Daniel Eckerdt von der TG Schweinfurt Karate-Abteilung vor seinem Start bei den Polish Karate-Open - Foto: Thomas Zatloukal
SCHWEINFURT – Der Nachwuchskämpfer Daniel Eckerdt der Turngemeinde (TG) Schweinfurt hat bei den Polish Karate Open in Bielsko-Biała (Polen) einen starken 7. Platz in der Kategorie U14 bis 45 kg erkämpft. Bei dem internationalen Top-Turnier mit über 2000 Athleten aus 32 Nationen meisterte der TG-Karateka eine Anreise von 1800 Kilometern und zeigte sich in seiner Klasse mit 64 Startern in guter Form.

Daniel Eckerdt bestritt insgesamt fünf intensive Kämpfe in seiner Altersklasse und einen weiteren Kampf in der U16-Klasse. Drei dieser Kämpfe konnte er für sich entscheiden, bevor er im Viertelfinale bzw. in der Trostrunde gegen Gegner aus der Ukraine ausschied.

Heimtrainer Thomas Zatloukal, der Daniel nach Polen begleitete, lobte das „Karate auf absolutem Topniveau“. Er betonte, dass Daniel bereits über „etliche hochklassige Fähigkeiten“ verfüge, aber für den internationalen Erfolg noch „einer stärkeren taktischen Disziplin“ bedürfe, woran nun gezielt gearbeitet werde.

Die Polish Open dienten als Vorbereitung für ein noch größeres Ziel: Daniel Eckerdt wurde bereits zum zweiten Mal vom Bayerischen Karate Bund für die Youth League der World Karate Federation im Dezember in Venedig nominiert, die höchste Wettkampfklasse für Jugendliche. Die nächste Gelegenheit zur Feinarbeit bietet sich dem TG-Athleten bereits in zwei Wochen bei den Hamburg Open.

Daniel Eckerdt (TG Schweinfurt) in Aktion bei der renommierten Polish-Karate-Open in Bielsko-Biala. – Foto: Liudmila Eckerdt

