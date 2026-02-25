Starker Jahresauftakt für das Videnin Dojo Team in Weinsberg
SCHWEINFURT – Das Videnin Dojo Team aus der Stadt ist mit beeindruckenden sportlichen Erfolgen in das neue Jahr gestartet. Beim Turnier „IFK Rising Dragon 2026“ in Weinsberg konnten sich die Schweinfurter Kampfsportler gegen eine starke Konkurrenz durchsetzen und zahlreiche Podestplätze erkämpfen.
Den ersten Platz in ihren jeweiligen Kategorien sicherten sich Denys Verenchuk, Kira Baizhukov, Milana Vasetska, Nataliia Bekker, Hermann Widder und Natalia Ahgabekyan. Über den zweiten Platz freuten sich Alewtina Bekker, Leon Widder, Leonid Videnin und Maksym Verenchuk, während Andre Kuratsch das erfolgreiche Abschneiden mit einem dritten Platz abrundete.
Dojo-Leiter Shihan Dmitrij Videnin zeigte sich mit der Leistung seiner Schützlinge nach der Winterpause sehr zufrieden. Er betonte, dass neben der sportlichen Technik vor allem der Teamgeist und der gegenseitige Rückhalt innerhalb der Gruppe entscheidend für die persönliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen seien.
Sport fungiert im Videnin Dojo als Lebensschule, in der Werte wie Disziplin, Respekt und Ausdauer vermittelt werden. Durch das Training erfahren die jungen Sportler Selbstwirksamkeit und lernen, sowohl mit Erfolgen als auch mit Niederlagen konstruktiv umzugehen, was ihre psychische Widerstandsfähigkeit für den Alltag stärkt.
Neben seinem pädagogischen und sportlichen Wirken strebt Dmitrij Videnin nun auch politische Verantwortung an. Er kandidiert am 08. März auf Liste 2, Platz 8 für den Stadtrat in Schweinfurt, um seine Erfahrungen in die regionale Entwicklung einzubringen.
