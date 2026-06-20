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Starker Saisonauftakt im Terrassenbad Bad Kissingen

20. Juni 2026Letztes Update 20. Juni 2026
Starker Saisonauftakt im Terrassenbad Bad Kissingen
Foto Ben Kiesel
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BAD KISSINGEN – Das Terrassenbad Bad Kissingen blickt nach einem erfolgreichen Start in die Freibadsaison 2026 optimistisch auf das kommende Wochenende. Dank sommerlicher Wetterprognosen rechnet die Stadtverwaltung mit einem hohen Besucherandrang.

Saison-Bilanz bisher

Seit der Eröffnung am 15. Mai erfreut sich das Bad großer Beliebtheit. Die bisherigen Zahlen unterstreichen die hohe Verbundenheit der Gäste mit dem Schwimmbad:

Ausblick auf das Wochenende

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Nachdem der Juni wetterbedingt zunächst etwas verhaltener verlief, verspricht die aktuelle Wetterlage für das Wochenende vom 19. bis 21. Juni ideale Bedingungen.

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Öffnungszeiten für das Wochenende:

  • Das Terrassenbad hat an allen Tagen (Freitag bis Sonntag) jeweils bis 20:00 Uhr geöffnet.

Die Stadt Bad Kissingen lädt alle Schwimmbegeisterten dazu ein, das sommerliche Wetter im Terrassenbad zu genießen.


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