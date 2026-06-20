Starker Saisonauftakt im Terrassenbad Bad Kissingen
BAD KISSINGEN – Das Terrassenbad Bad Kissingen blickt nach einem erfolgreichen Start in die Freibadsaison 2026 optimistisch auf das kommende Wochenende. Dank sommerlicher Wetterprognosen rechnet die Stadtverwaltung mit einem hohen Besucherandrang.
Saison-Bilanz bisher
Seit der Eröffnung am 15. Mai erfreut sich das Bad großer Beliebtheit. Die bisherigen Zahlen unterstreichen die hohe Verbundenheit der Gäste mit dem Schwimmbad:
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Gesamtzutritte: 15.812 Gäste wurden seit Saisonbeginn gezählt.
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Wertkarten-Erfolg: 447 Wertkarten wurden bereits verkauft. Diese machen 39 % des Umsatzes aus und sind ein deutliches Indiz für eine hohe Gästezufriedenheit und wiederkehrende Besucher.
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Saison- & Jahreskarten: Mit 166 verkauften Exemplaren planen viele Stammgäste den Sommer fest mit dem Terrassenbad.
Ausblick auf das Wochenende
Nachdem der Juni wetterbedingt zunächst etwas verhaltener verlief, verspricht die aktuelle Wetterlage für das Wochenende vom 19. bis 21. Juni ideale Bedingungen.
Öffnungszeiten für das Wochenende:
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Das Terrassenbad hat an allen Tagen (Freitag bis Sonntag) jeweils bis 20:00 Uhr geöffnet.
Die Stadt Bad Kissingen lädt alle Schwimmbegeisterten dazu ein, das sommerliche Wetter im Terrassenbad zu genießen.
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