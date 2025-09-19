Auto IU

Starker Saisonstart für TG-Karateka in Dortmund

Trainer Thomas Zatloukal, Daniel Eckerdt und Hanna Rostiahai von der Turngemeinde - Foto: Liudmila Eckerdt
SCHWEINFURTDaniel Eckerdt und Hanna Rostiahai von der TG Schweinfurt sind mit beachtlichem Erfolg in die neue Wettkampfsaison gestartet. Bei einem hochkarätigen Turnier in Dortmund, das fast 1000 Nennungen verzeichnete, konnten sich beide Karateka in einem starken Teilnehmerfeld behaupten. Begleitet vom Landeskader Bayern bereiteten sie sich mit mehreren Trainingseinheiten auf den Wettbewerb vor.

Daniel Eckerdt beeindruckt mit zwei Finalteilnahmen

Daniel Eckerdt zeigte in der Altersklasse U14 (-45 kg) eine überzeugende Leistung. Er setzte sich souverän gegen seine Kontrahenten durch und zog ins Finale ein. Dort gewann er klar mit 8:3 gegen einen niederländischen Gegner, dem er im Vorjahr noch unterlegen war. Eckerdt zeigte dabei taktische Reife und Anpassungsfähigkeit. Auch in der offenen Gewichtsklasse konnte Eckerdt überzeugen und erreichte nach vier siegreichen Kämpfen erneut das Finale. Hier musste er sich jedoch gegen einen körperlich überlegenen Gegner geschlagen geben und belegte einen verdienten zweiten Platz.

Auch Hanna Rostiahai zeigt starke Leistung

Auch Hanna Rostiahai präsentierte sich in Bestform. In der offenen Gewichtsklasse ließ sie ihren Gegnerinnen keine Chance und siegte deutlich. Im Einzelwettbewerb wurde sie jedoch unglücklich disqualifiziert.

Optimistischer Ausblick auf die Saison

TG-Trainer Thomas Zatloukal zeigte sich sehr zufrieden mit den Leistungen seiner Schützlinge: „Das war ein gelungener Einstieg. Beide Sportler haben sich toll präsentiert und sind über das gesamte Wochenende motiviert geblieben.“ Mit diesem starken Auftakt blicken die Karateka der TG Schweinfurt optimistisch auf die kommenden Turniere, insbesondere auf die Youth League in Venedig, für die Daniel Eckerdt bereits zum zweiten Mal nominiert wurde.

Foto: Thomas Zatloukal
Daniel Eckerdt (3.v.l.) von der TG Schweinfurt mit der Goldmedaille in seiner Gewichtsklasse beim Budokan Cup in Dortmund – Foto: Thomas Zatloukal

19. September 2025Letztes Update 19. September 2025
