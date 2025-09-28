Starker Start: BMA365 Bamberg Baskets siegen in Braunschweig

BAMBERG – Die BMA365 Bamberg Baskets sind mit einem überzeugenden Auftaktsieg in die 60. Saison der easyCredit BBL gestartet. Drei Tage nach dem Erfolg im BBL-Pokal gewann das Team von Head Coach Anton Gavel am Samstagabend vor 5.858 Zuschauern in der Volkswagen Halle gegen die Basketball Löwen Braunschweig mit 98:75 (46:42) und kehrt mit zwei Auswärtssiegen in Folge nach Freak City zurück.

Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte übernahmen die Bamberger im dritten Viertel klar das Kommando. Ein massiver 25:6-Lauf brachte die Vorentscheidung und baute die knappe 50:49-Führung (23. Minute) auf 75:55 (30. Minute) aus. Obwohl die Niedersachsen im Schlussabschnitt noch einmal verkürzten, blieben die Baskets konzentriert und sicherten sich den hoch verdienten Auftaktsieg.

Schlüsselspieler und Spielverlauf

Effektivster Spieler der Bamberger war Demarcus Demonia, der mit 21 Punkten und 11 Rebounds ein Double Double auflegte und einen Effektivitätswert von 23 erreichte. Bei den Basketball Löwen trafen Barra Njie und Benjamin Schröder mit je 16 Punkten am besten.

Die Baskets starteten schnell ins Spiel und führten früh mit 5:0. Obwohl ein 10:0-Lauf der Löwen kurzzeitig für die erste Führung der Braunschweiger sorgte (18:19), konterten die Bamberger und sicherten sich zur Halbzeit eine knappe 46:42-Führung.

Der Wendepunkt des Spiels war das dritte Viertel, in dem die Bamberger Defense dominierte. Nach dem 50:49 gelangen den Baskets innerhalb weniger Minuten sechs erfolgreiche Dreipunktewürfe, unter anderem durch Demarcus Demonia und zweimal Austin Crowley, was den Vorsprung auf 75:55 anwachsen ließ. Im letzten Viertel sorgte EJ Onu per Dreier nach einem geblockten Wurf für das wichtige 80:64 (34.), und Demarcus Demonia machte mit seinem vierten erfolgreichen Dreier zum 88:67 (37.) die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt zum 98:75 setzte Finn Döntgens mit seinem ersten Korberfolg in der easyCredit BBL.

Kapitän Ibi Watson lobte die Intensität und Aggressivität des Teams und betonte, dass der Sieg mit der Verteidigung kontrolliert wurde. Head Coach Anton Gavel zeigte sich zufrieden mit dem deutlichen Sieg, merkte jedoch an, dass es noch Bereiche zur Verbesserung gäbe, besonders wenn das Team zu sehr auf das „Ego“ spiele.