Starkes Kinderprogramm am Buß- und Bettag im Uniklinikum Würzburg

28. November 2025Letztes Update 28. November 2025
Die Kinder von UKW-Beschäftigten zusammen mit dem Ärztlichen Direktor Prof. Dr. Tim J. von Oertzen und den beiden Resilienztrainerinnen Gabi Berwian und Andrea Ziller (hinten, von links). - Foto: Michelle Hawks / UKW
WÜRZBURG – Das Universitätsklinikum Würzburg (UKW) veranstaltete den schulfreien Buß- und Bettag am 19. November 2025 erneut als Kindermitbringtag für den Nachwuchs seiner Beschäftigten. Im Felix-Fechenbach-Haus erlebten 50 Kinder im Grundschulalter abwechslungsreiche und lehrreiche Stunden unter dem diesjährigen Motto „Ich bin stark“.

Nach der Begrüßung durch Professor Dr. Tim J. von Oertzen, den Ärztlichen Direktor und Vorstandsvorsitzenden des UKW, und einem gemeinsamen Frühstück starteten die Kinder in das Tagesprogramm.

Begleitet von den Selbstbehauptungs- und Resilienztrainerinnen Gabi Berwian und Andrea Ziller lernten die Mädchen und Jungen auf spielerische Weise, wie sie:

  • Mehr Selbstvertrauen gewinnen

  • Grenzen setzen

  • Achtsam mit sich und anderen umgehen können

Auch Themen wie Mut, Gefühle und Empathie standen im Mittelpunkt des Tages.

Bettina Steinmetz, Leiterin des Geschäftsbereichs „Personal“ am UKW, erklärte, dass der Kindermitbringtag seit sieben Jahren fest am Uniklinikum Würzburg verankert ist. In diesem Jahr lag der Fokus darauf, die Kinder in ihrem Selbstbewusstsein zu stärken und sie für herausfordernde Alltagssituationen zu rüsten. Zum Abschluss erhielten alle teilnehmenden Kinder eine Urkunde.

