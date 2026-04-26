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Starkes TG-Team bei Karate-Südgames in Ulm

26. April 2026Letztes Update 26. April 2026
Starkes TG-Team bei Karate-Südgames in Ulm
Erfolgreiches TG-Team bei den Karate-Südgames in Ulm: Trainer Thomas Zatloukal (links) und Abteilungsleiter Martin Schleyer (rechts) mit den Medaillengewinnern. - Foto: Nicole Tille
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SCHWEINFURT – Beim stark besetzten Karate-Turnier der Südgames 2026 im Sportzentrum Kuhberg überzeugte die TG Schweinfurt kürzlich mit insgesamt sechs Medaillen.

Über 600 Athletinnen und Athleten aus 123 Vereinen und acht Nationen waren bei der Veranstaltung am Start. Erstmals wurde das Turnier als offizielles Ranking-Turnier des Deutschen Karate Verbandes ausgetragen und ist damit Teil des Qualifikationssystems für Europa- und Weltmeisterschaften der Altersklassen U14 bis U18. Entsprechend hoch war das Niveau auf den Matten.

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Für die TG Schweinfurt gingen zwölf Starterinnen und Starter von der U12 bis zur Masterklasse Ü35 an den Start. Silber gewannen Hanna Rostiahai (Aktive +68 kg) und Patrick Janson (Ü35 offene Klasse). Bronze sicherten sich Lukas Pan (U14 +55 kg), Daniel Eckerdt (U14 -50 kg), Hannah Landgraf (U12 -30 kg) sowie Rawan Khaled (U21 -68 kg).

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Trainer Thomas Zatloukal zeigte sich sehr zufrieden mit den Leistungen und hob besonders den Mut der noch unerfahreneren Athleten hervor. Auch Abteilungsleiter Martin Schleyer zog ein positives Fazit: „Unsere Sportler haben großen Einsatz gezeigt und sich auch gegen starke Konkurrenz behauptet. Das stimmt uns sehr zuversichtlich für die kommenden Aufgaben.“

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