Starkes Zeichen der Nächstenliebe: Marienbachtaler Kommunionkinder spenden 1.125 Euro
HAMBACH / DITTELBRUNN – Die Erstkommunion ist ein Fest der Gemeinschaft – und genau diesen Gemeinschaftsgedanken haben die Kinder aus der Pfarreiengemeinschaft Marienbachtal in diesem Jahr besonders wörtlich genommen. Statt sich nur über die eigenen Geschenke zu freuen, sammelten die Jungen und Mädchen aus Hambach, Pfändhausen/Holzhausen und Dittelbrunn die beeindruckende Summe von 1.125 Euro für den guten Zweck.
Bereits im Vorjahr gab es eine ähnliche Aktion, und auch der diesjährige Kommunionjahrgang entschied sich bewusst dafür, einen Teil seiner Geldgeschenke abzugeben, um schwerkranken Kindern in der Region zu helfen.
Drei Orte, ein gemeinsames Ziel
Die Spende setzt sich aus den Beiträgen der verschiedenen Gemeindeteile zusammen:
-
Hambach: 675 Euro
-
Pfändhausen / Holzhausen: 350 Euro
-
Dittelbrunn: 100 Euro (spontane Beteiligung einiger Kinder)
Die Gesamtsumme wurde nun an den Förderverein zugunsten krebskranker Kinder Hambach e.V. übergeben. Dass die Kinder einen Verein direkt aus ihrer Nachbarschaft unterstützen, macht die Aktion besonders persönlich.
Hilfe, wo sie dringend gebraucht wird
Der Förderverein aus Hambach setzt sich ehrenamtlich für Familien ein, die durch eine Krebserkrankung oder eine andere schwere Krankheit ihres Kindes in Not geraten sind. Aktuell werden sechs Familien aus der Region durch monatliche Zahlungen unterstützt.
Da die Krankenkassen oft nur die medizinische Basis abdecken, finanziert der Verein aus Spendenmitteln wichtige Zusatzleistungen, wie etwa:
-
Spezielle therapeutische Angebote.
-
Die Unterbringung von Eltern in Kliniknähe.
-
Schnelle, unbürokratische Soforthilfe in finanziellen Engpässen.
Mit ihrem Engagement haben die jungen Spenderinnen und Spender bewiesen, dass man nie zu jung ist, um echte Nächstenliebe zu zeigen und Verantwortung für andere zu übernehmen.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!