Starkstromkabel aus Solarpark entwendet – Polizei sucht Zeugen

RÖTTINGEN, OT RIEDENHEIM, LKR. WÜRZBURG – Unbekannte Täter entwendeten am Freitag mehrere Starkstromkabel aus einem Solarpark. Die Ochsenfurter Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Am vergangenen Freitag verschafften sich unbekannte Täter zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Solarpark bei Riedenheim. Dort entwendeten sie circa zwei Tonnen Starkstromkabel aus Kupfer, welche in den Trafostationen der Solarmodule verbaut waren. Aufgrund der Menge der Kabel muss davon ausgegangen werden, dass die Täter ein größeres Fahrzeug verwendeten. In Summe entstand ein Schaden von knapp 20.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Ochsenfurt nahm vor Ort die Ermittlungen auf und wendet sich mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit:

Wer konnte im oben genannten Zeitraum auffällige Personen oder verdächtige Fahrzeuge im Bereich Riedenheim beobachten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles beitragen können?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ochsenfurt unter der Telefonnummer 09331/8741-0 zu melden.