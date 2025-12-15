Start des P-Seminars zur Funktion einer Windkraftanlage
SCHWEINFURT – Am Celtis Gymnasium ist das neue Projektseminar (P-Seminar) Physik zum Thema Windkraftanlage gestartet. Das Seminar, das bereits zum dritten Mal in Kooperation mit dem AKI (Förderkreis Industrie-, Handwerks- und Gewerbekultur Schweinfurt e.V.) durchgeführt wird, widmet sich dem Aufbau und der Funktion von Windkraftanlagen sowie dem Bau eines funktionsfähigen Modells.
Das P-Seminar dient in der gymnasialen Oberstufe in Bayern der Studien- und Berufsorientierung. Die Zusammenarbeit mit einem externen Partner wie dem AKI stellt die notwendige Praxisorientierung sicher und dient dem Ziel des Vereins, Jugendliche für Technik zu begeistern.
Projektstart und Inhalte
Das aktuelle P-Seminar, das sich mit der Energiewende einem sehr aktuellen und anspruchsvollen Thema widmet, begann mit folgenden Schritten:
-
Projektmanagement: Startschulung, durchgeführt vom AKI.
-
Thematische Einführung: Eine Privatführung für die Teilnehmer durch die aktuelle Wechselausstellung „Windkraft – Power aus der Natur – mit Technik aus Schweinfurt“.
Im Laufe des Schuljahres werden weitere Treffen sowohl in den Räumen des Celtis Gymnasiums als auch im Industriemuseum Schweinfurt stattfinden. Nähere Informationen zum Industriemuseum finden Sie unter www.industriemuseum-Schweinfurt.de.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!