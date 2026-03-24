Start in die Fahrradsaison: Genießerradtouren und Osterspecial für E-Biker
SCHWEINFURT – Pünktlich zum Frühlingserwachen startet Schweinfurt 360° in die E-Bike-Saison 2026. Mit einem vielseitigen Paket für Gelegenheitsradler und E-Bike-Begeisterte bietet die Region pünktlich zu Ostern attraktive Möglichkeiten, den Landkreis auf zwei Rädern zu erkunden.
Unter den Titeln „Fahrspaß E-Bike“ und „Losradeln“ veröffentlicht Schweinfurt 360° eine kostenfreie Broschüre, die die schönsten Genießertouren durch das Schweinfurter Land zusammenfasst. Die Routen sind speziell darauf ausgelegt, die landschaftlichen Highlights der Region für Entdecker zugänglich zu machen.
Ein besonderes Highlight zum Saisonauftakt ist das Oster-Special: Interessierte können fünf Tage lang E-Bike-Genuss zum exklusiven Sondertarif in Anspruch nehmen. Der hauseigene E-Bike-Verleih für das Jahr 2026 steht bereit, um sowohl Einheimischen als auch Gästen den perfekten Start in die Radsaison zu ermöglichen.
Für Rückfragen oder Interviews zu aktuellen Fahrrad-Themen in der Region steht Geschäftsleiter Christoph Schmitz zur Verfügung.
Kontakt:
Christoph Schmitz – Tel.: 09721 51 3608
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