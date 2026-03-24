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Start in die Fahrradsaison: Genießerradtouren und Osterspecial für E-Biker

24. März 2026Letztes Update 24. März 2026
Fahrradfahrer an der Mainfähre in Wipfeld - Florian Trykowski | Schweinfurt 360°
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SCHWEINFURT – Pünktlich zum Frühlingserwachen startet Schweinfurt 360° in die E-Bike-Saison 2026. Mit einem vielseitigen Paket für Gelegenheitsradler und E-Bike-Begeisterte bietet die Region pünktlich zu Ostern attraktive Möglichkeiten, den Landkreis auf zwei Rädern zu erkunden.

Unter den Titeln „Fahrspaß E-Bike“ und „Losradeln“ veröffentlicht Schweinfurt 360° eine kostenfreie Broschüre, die die schönsten Genießertouren durch das Schweinfurter Land zusammenfasst. Die Routen sind speziell darauf ausgelegt, die landschaftlichen Highlights der Region für Entdecker zugänglich zu machen.

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Ein besonderes Highlight zum Saisonauftakt ist das Oster-Special: Interessierte können fünf Tage lang E-Bike-Genuss zum exklusiven Sondertarif in Anspruch nehmen. Der hauseigene E-Bike-Verleih für das Jahr 2026 steht bereit, um sowohl Einheimischen als auch Gästen den perfekten Start in die Radsaison zu ermöglichen.

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Für Rückfragen oder Interviews zu aktuellen Fahrrad-Themen in der Region steht Geschäftsleiter Christoph Schmitz zur Verfügung.

Kontakt:

Christoph Schmitz – Tel.: 09721 51 3608

E-Mail: christoph.schmitz@schweinfurt360.de

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