Start neuer ÖPNV im Landkreis Schweinfurt: Aktualisierte Fahrpläne beachten
LANDKREIS SCHWEINFURT – Wie angekündigt startet das neue ÖPNV-System im Landkreis Schweinfurt am 15. Dezember. Ziel der jahrelangen intensiven Planung war es, eine flächendeckende Anbindung möglichst aller Gemeinden mit flexiblen und erweiterten Fahrangeboten zu gewährleisten, die sich am Bedarf der Nutzer orientieren.
Nachdem Bürgerinnen und Bürger Feedback zu den ursprünglich veröffentlichten Fahrplänen (vom 7. November) gegeben hatten, wurden diese vom ÖPNV-Team des Landratsamtes geprüft und, wo möglich, nochmals optimiert.
Zusätzlich werden künftig je ein zusätzliches callheinz-Fahrzeug im Süden und im Westen des Landkreises eingesetzt, um die Buchungskapazitäten zu erhöhen.
Das neue ÖPNV-System
Das neue Konzept basiert auf der Kombination verschiedener Verkehrsmittel, um eine höhere Taktung und Flexibilität zu erreichen:
Stündliche Verbindung: Von jedem Ort des Landkreises ist künftig eine stündliche Verbindung in das Oberzentrum Schweinfurt gewährleistet.
Kombinierte Verkehrsmittel: Dies wird durch die Verknüpfung von Bus, Bahn und callheinz (Bedienung nach Bedarf) ermöglicht.
callheinz: Der bedarfsgesteuerte Rufbus bringt Fahrgäste vom callheinz-Haltepunkt zu einer Umsteigemöglichkeit im Linienverkehr oder direkt zum Zielort. Er kann bis zu 31 Tage im Voraus gebucht werden.
Den Verantwortlichen ist bewusst, dass die umfassenden Änderungen, die auch die Reduzierung einzelner Linien zugunsten eines größeren Angebots in der Fläche erforderten, eine gewisse Umgewöhnung bedeuten. Im ländlichen Raum sei ein flächendeckendes ÖPNV-Angebot, wie es in Ballungszentren existiert, nicht finanzierbar.
Weiterentwicklung und Information
Das ÖPNV-System ist als „atmendes System“ konzipiert, sodass auch künftig Leistungen (bei callheinz und im Linienverkehr) an den tatsächlichen Bedarf angepasst werden können. Ab 2026 werden zur Ermittlung dieser Bedarfe Fahrgast-Zählautomaten eingesetzt.
Aktualisiertes Informationsangebot: Die angepassten Fahrpläne sowie eine Übersicht der neuen Haltestellen ab dem 15. Dezember finden Sie unter www.landkreis-schweinfurt.de/busfahren.
Bei Fragen oder Anregungen ist das ÖPNV-Team im Landratsamt Schweinfurt erreichbar unter 09721 55-355 oder per E-Mail an busfahren@lrasw.de.
