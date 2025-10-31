Startklar für die Zukunft: Auszubildende am Landratsamt Schweinfurt freuen sich über ihren Abschluss
LANDKREIS SCHWEINFURT – Insgesamt 12 Auszubildende im Landratsamt Schweinfurt haben kürzlich ihre Abschlussprüfung erfolgreich bestanden. Landrat Florian Töpper gratulierte allen Absolventinnen und Absolventen im Rahmen einer gemeinsamen Mittagspause und überreichte ein Präsent.
Landrat Töpper wünschte den jungen Fachkräften für ihren weiteren Weg viel Erfolg und betonte: „Sie haben bewiesen, dass Sie mit Engagement und Zielstrebigkeit Großes erreichen können.“
Das Landratsamt freut sich über die neuen Kolleginnen und Kollegen, die nun die Teams in unterschiedlichen Bereichen verstärken, darunter im Ordnungsamt, in der Personalstelle, am Bauhof und im Veterinäramt. Zum Abschluss dankte Landrat Töpper den Ausbildungsbeauftragten sowie allen Ausbilderinnen und Ausbildern für ihren engagierten Einsatz.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!