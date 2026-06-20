Startschuss für das STADTRADELN 2026 im Landkreis Haßberge
LANDKREIS HASSBERGE – Am Montag, den 22. Juni 2026, fällt der Startschuss für die diesjährige STADTRADELN-Aktion. Drei Wochen lang sind Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, das Auto stehen zu lassen und möglichst viele Wege mit dem Fahrrad zurückzulegen – für die eigene Gesundheit und den Klimaschutz.
Teilnahme und Ablauf
Interessierte können sich jederzeit unter www.stadtradeln.de/landkreis-hassberge registrieren. Teilnehmer haben die Möglichkeit, ein eigenes Team zu gründen oder sich einer bestehenden Gruppe anzuschließen. Der Wettbewerb ist als spielerischer Anreiz konzipiert, bei dem nicht die sportliche Höchstleistung, sondern der Spaß am Radfahren im Vordergrund steht.
Gesundheitsvorteile des Radfahrens
Regelmäßige Bewegung auf dem Fahrrad bietet zahlreiche positive Effekte:
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Herz-Kreislauf-System: Stärkt den Herzmuskel, senkt den Blutdruck und kann das Risiko für Erkrankungen um bis zu 50 % reduzieren.
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Gelenkschonung: Da der Sattel das Körpergewicht trägt, werden Knie und Hüfte entlastet.
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Muskulatur: Kräftigung der Bein-, Waden- und Gesäßmuskulatur sowie Stabilisierung des Rumpfes.
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Mentale Gesundheit: Abbau von Stress und Senkung des Cortisol-Spiegels durch Bewegung an der frischen Luft.
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Stoffwechsel: Förderung der Fettverbrennung und Unterstützung beim Gewichtsmanagement.
Schulradelwettbewerb
Ergänzend findet ein landkreisweiter „Schulradelwettbewerb“ statt. Dank der Unterstützung der Sponsoren Sparkasse Schweinfurt-Haßberge, FRÄNKISCHE Rohrwerke, ELSO Elbe GmbH & Co. KG sowie ESN Deutsche Tischtennis Technologie GmbH sind Geldpreise in Höhe von insgesamt 2.500 Euro ausgelobt. Weitere Details hierzu sind auf der Homepage der Gesundheitsregionplus des Landkreises Haßberge abrufbar.
Kontakt für Rückfragen
Für nähere Informationen steht der Geschäftsstellenleiter der Gesundheitsregionplus, Benjamin Herrmann, zur Verfügung:
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Telefon: 09521-27490
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E-Mail: gesundheitsregion@hassberge.de
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