Startschuss für die Amtsperiode 2026–2032: Grafenrheinfeld konstituiert seinen neuen Gemeinderat
GRAFENRHEINFELD – Weichenstellung für die kommenden sechs Jahre: Mit einer feierlichen und emotionalen konstituierenden Sitzung ist der neu gewählte Gemeinderat der Gemeinde Grafenrheinfeld (Landkreis Schweinfurt) offiziell in die neue Amtsperiode gestartet. Neben der Vereidigung neuer Ratsmitglieder standen wichtige personelle Entscheidungen und eine hochkarätige Verabschiedung auf der Tagesordnung.
Bürgermeister Christian Keller hieß die alten und neuen Gremiumsmitglieder herzlich willkommen und stimmte das Ratsrund auf die bevorstehenden Aufgaben ein. Ein Mandat im Gemeinderat sei weit mehr als die reine Teilnahme an Sitzungen: „Die Bürgerinnen und Bürger haben uns ihr Vertrauen geschenkt, damit wir Entscheidungen für die Zukunft unserer Gemeinde treffen. Dieses Vertrauen ist eine große Ehre, aber auch eine Verpflichtung.“
Frischer Wind im Rathaus: Fünf neue Gesichter für Grafenrheinfeld
Der Generationswechsel im Rathaus spiegelt sich in fünf neuen Ratsmitgliedern wider, die künftig die Geschicke der Gemeinde mitlenken:
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Daniel Pohli
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Maximilian Göb
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Frederic Mack
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Christoph Hartmann
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Sabine Kästner (wird aufgrund ihrer Abwesenheit in der kommenden Sitzung offiziell vereidigt)
Bürgermeister Keller, der vor genau 24 Jahren selbst seine erste Gemeinderatssitzung absolvierte, warb für Geduld und ein starkes, fraktionsübergreifendes Miteinander. Entscheidend sei am Ende nicht, wer in einer Diskussion recht behalte, sondern ob man gemeinsam etwas für Grafenrheinfeld erreiche. „Kommunalpolitik lernt man nicht an einem Abend. Man wächst Schritt für Schritt hinein“, so der Rathauschef.
Das neue Bürgermeister-Trio steht fest
Im weiteren Verlauf der Sitzung wählten die Ratsmitglieder die Stellvertreter des Ersten Bürgermeisters. Dabei setzte das Gremium auf langjährige kommunalpolitische Erfahrung:
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2. Bürgermeisterin: Stefanie Horna – Die erfahrene Gemeinderätin übernimmt ab sofort das Amt der ersten Stellvertreterin.
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3. Bürgermeister: Dr. Guido Oster – Ebenfalls seit vielen Jahren eine feste Säule im Gemeinderat, komplettiert er das Führungstrio.
Wachwechsel: Gerhard Riegler als Vize-Bürgermeister verabschiedet
Ein besonders emotionaler Moment war die offizielle Verabschiedung von Gerhard Riegler aus dem Amt des Zweiten Bürgermeisters. Riegler gehört dem Gemeinderat bereits seit 1996 an und prägte das Amt des Stellvertreters seit 2014 mit enormer Zuverlässigkeit und Herzblut.
Neben unzähligen repräsentativen Terminen und der Leitung von Sitzungen blieb Riegler den Grafenrheinfeldern vor allem in einer ganz besonderen Rolle im Gedächtnis: Als Eheschließungsstandesbeamter begleitete er zahlreiche Paare der Gemeinde am wichtigsten Tag ihres Lebens in den Hafen der Ehe.
Ein echter Abschied ist es glücklicherweise jedoch nicht: Gerhard Riegler behält sein normales Mandat und bleibt dem Gremium als Ratsmitglied erhalten. „Seine Erfahrung, seine ruhige Art und sein Blick auf die Dinge bleiben für unsere Arbeit weiterhin wichtig und wertvoll“, betonte Keller sichtlich erfreut.
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