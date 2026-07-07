Startschuss für Sanierung des KjG-Hauses in Schonungen nach jahrelanger Planung

SCHONUNGEN – Nach knapp zehn Jahren Planung, Fördermittelakquise und Finanzierung beginnt die umfassende Sanierung des KjG-Hauses in Schonungen. Über den aktuellen Stand des Projekts informierte der Trägerverein Thomas Morus den Gemeinderat bei einem Vor-Ort-Termin.

Bürgermeister Stefan Rottmann sowie neun Gemeinderatsmitglieder verschafften sich dabei einen Eindruck von der traditionsreichen Jugendbildungs- und Übernachtungsstätte. Für den Trägerverein markiert der Beginn der Bauarbeiten einen wichtigen Meilenstein nach Jahren ehrenamtlicher Arbeit und intensiver Vorbereitung.

Im ersten Bauabschnitt werden vor allem grundlegende Modernisierungsmaßnahmen umgesetzt. Geplant sind die Sanierung des Daches einschließlich der Installation einer Photovoltaikanlage sowie die Erneuerung von Böden, Sanitäranlagen und Türen in der 16-Betten-Einheit im zweiten Obergeschoss. Die Kosten belaufen sich auf rund 350.000 Euro.

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Finanziert wird das Projekt durch Fördermittel des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales, die über eine Fraktionsinitiative bereitgestellt wurden. Unterstützung kommt außerdem von der Landtagsabgeordneten Martina Gießübel sowie vom Bistum Würzburg. Darüber hinaus bringen sich Mitglieder des Trägervereins und der Katholischen jungen Gemeinde mit Eigenleistungen aktiv in die Bauarbeiten ein.

Auch der zweite Bauabschnitt ist bereits in Planung. Vorgesehen sind die Modernisierung des großen Gruppenraums, notwendige Brandschutzmaßnahmen sowie die Umstellung der Heizungsanlage auf eine klimafreundliche Wärmepumpe. Ziel ist es, das KjG-Haus langfristig als moderne und zukunftsfähige Einrichtung für Kinder- und Jugendarbeit zu erhalten.